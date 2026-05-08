Caravanas do interior devem trazer mais de 600 pessoas para a ‘Semana S’ em Campo Grande

A estratégia amplia o alcance da Semana S conectando diferentes regiões ao principal polo de atividades. Mas o evento não se resume ao deslocamento até a Capital

Mais de 600 pessoas de municípios do interior devem vir a Campo Grande por meio de caravanas organizadas para participar da programação da Semana S na Capital, na sexta-feira (15), quando se concentram as principais oficinas, workshops e palestras do evento.

A organização é do Sistema Comércio MS, que reuniu dois perfis distintos: membros de comunidades em busca de capacitação e conhecimento e empresários que vêm especialmente para as palestras.

Esse público deve se concentrar especialmente na sexta-feira (15), quando o Senac Hub Academy recebe dezenas de oficinas simultâneas sobre inteligência artificial, gestão, finanças, saúde e inovação, funcionando como uma imersão prática nas tendências do mercado de trabalho.

Os visitantes também terão acesso às principais atrações do evento, como as palestras com Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas.

A estratégia amplia o alcance da Semana S conectando diferentes regiões ao principal polo de atividades. Mas o evento não se resume ao deslocamento até a Capital.

Nas cidades onde o Sesc e o Senac possuem unidades: Aquidauana (Sesc), Corumbá (Senac), Dourados (Sesc e Senac), Ponta Porã (Sesc e Senac) e Bonito (Sesc)—, a programação chega diretamente ao público, garantindo que quem não pode vir à Capital também tenha acesso à atividades.

Serviço

-A participação na Semana S é gratuita e aberta ao público.

-As inscrições devem ser feitas pelo site semanasms.com.br. A entrada nas palestras e workshops são por ordem de chegada. Recomenda-se chegar com antecedência para garantir um lugar.

-A programação completa, com horários e demais informações, está disponível no site: semanasms.com.br

Sobre A Semana S

A Semana S é promovida pelo Sistema Comércio (Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais), e, em Mato Grosso do Sul, ocorre de 11 a 17 de maio com centenas de atividades gratuitas em todo país. O objetivo é celebrar a atuação integrada da Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais.

É uma oportunidade para compreender como essa estrutura faz parte da vida de milhares de pessoas e reafirmar o compromisso do Sistema Comércio MS com o Estado, com o comércio e com quem trabalha todos os dias para fazer Mato Grosso do Sul crescer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

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