João Rocha vê como vantajoso o uso das redes na eleição

O vereador João Rocha (PP), esteve na redação do portal O ESTADO nesta última terça-feira (21), e considerou que o diferencial desta eleição é a informação através da tecnologia, que vem possibilitando de forma positiva o eleitor estar mais ciente de quem são os candidatos e quais são suas propostas.

Questionado sobre as diferenças entre campanha para vereador e para deputado o parlamentar afirmou não ter. “Extremamente igual, mas agora com a chegada da tecnologia, o que acho saudável, a população está mais crítica e começando a fazer uma avaliação mais criteriosa dos candidatos. Ainda há pessoas que não entendem a importância deste ato cívico porque pode mudar a vida das pessoas.”, contou o vereador que está em seu quarto mandato, já foi presidente da Casa de leis e também foi secretário de esportes da Capital, além de ser professor de educação física.

Rocha já foi técnico de Judô, o que garante uma importante bagagem dentro das atividades físicas. “Muitas vezes as pessoas acham que é só futebol, mas a diversidade de modalidade que foram se expandindo permite amplo leque de opções e até negócios, como o judô me proporcionou a ter esta visão. Passa pela atividade física ligada a saúde, passa pela tecnologia ligando a transformação dos aparelhos que hoje contam muito. O esporte como atividade física e atribuições na saúde, realmente é um universo abrangente e hoje nosso país começa a perceber esta importância até da socialização”, contou sobre sua experiência.

Muito seguro Rocha falou sobre a projeção partidária sobre quantos candidatos os partidos podem fazer na corrida ao Congresso Nacional. “A projeção é fazer de dois, fazendo um podendo fazer um, e estou sentindo alguns fatores e como é feito no esporte eu já faço um planejamento para que não nos perdemos no meio do caminho. É difícil uma projeção, mas tenho trabalhado bastante para a cadeira federal.”

Ele comentou estar focado em cumprir a agenda que está acirrada com agendas na capital e no interior, por ele já ter sido presidente da Fundesporte tem muitos amigos garantiu ter uma boa aceitação que ajudará nesta reta final da corrida eleitoral.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Confira na íntegra a entrevista para O ESTADO PLAY