Novos pontos da Capital são interditados para eventos; confira

Apesar da chuva a semana segue agitada em Campo Grande, com diversos pontos interditados para a realização de eventos. Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) oriente que os condutores se atentem as interdições e optem por rotas alternativas.

Nesta quarta-feira (21), a Rua Dalva de Oliveira, entre a Rua do Batuta e a Rua dos Farmacêuticos, ficará totalmente interditada das 15h às 00h, para realização de evento religioso.

A previsão é que o trecho também seja interditado nesta quinta-feira (22), no mesmo horário.

