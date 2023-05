Descoberta de valsa inédita aponta para autoria de Dom Pedro I, segundo musicista

Uma peça musical intitulada “valse”, datada em 1919, foi encontrada no volume manuscrito de 7703 da Biblioteca Nacional d França, em Paris. Esse volume contem composições para piano escritas pelo compositor austríaco, Sigismund Neukomm, durante sua estadia no Rio de Janeiro, quando integrava a Missão Artística Francesa no Brasil. No entanto, a valsa em questão não apresenta a assinatura de Neukomm e não foi mencionada em seu catálogo, levantando a possibilidade de ser uma das peças de autoria de Dom Pedro I, ainda não encontradas.

Rosana Lanzelotte, musicista especializada no período colonial brasileiro, destaca que os elementos compositivos da valsa são claramente distintos daqueles característicos de Neukomm e se assemelha a outras peças atribuídas a Dom Pedro I. Varios musicólogos concordam que, estilisticamente, essa valsa está mais próxima da linguagem composicional de Dom Pedro do que de Neukomm.

Caso a autoria seja confirmada, essa descoberta representará um marco histórico para a música brasileira. Até o momento, não foram encontrados manuscritos de Dom Pedro que comprovem sua autoria musical. O imperador assinou o Hino da Independência, o Hino Constitucional e obras sacras preservadas no arquivo da catedral metropolitana do Rio, mas não uma valsa.

A importância dessa descoberta é ressaltada pelo musicista, que destaca a relevância do resgate e difusão do repertório musical brasileiro pelo portal Musica Brasilis.

Musica Brasilis

Fundado em 2009, o portal Musica Brasilis tem como missão o resgate e difusão de repertórios brasileiros de todos os tempos, na maioria inacessíveis por falta de edições. O acervo, constituído por mais de 2.500 partituras de compositores brasileiros, é mensalmente consultado por 45.000 usuários de todo o mundo.

Com informações da Agência Brasil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram