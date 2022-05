João Henrique defende projeto e conclui com salva de tiros

A sessão na Assembleia Legislativa desta terça-feira (17), ganhou um tom um tanto inusitado do deputado João Henrique (PL), que ao ter o seu projeto aprovado para segunda discussão, comemorou dando uma salva de tiros diretamente de um clube.

O deputado não estava presencialmente na sessão, como liberado pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB), para que os parlamentares pudessem participar de forma remota, assim o fez, mas ninguém imaginava que o deputado participaria da sessão dentro de um clube de tiro do Estado.

Na mesma hora o presidente Paulo Corrêa repreendeu o jovem deputado e ameaçou indeferir a votação. E disparou: “Houve um exagero”.

Na declaração de voto o parlamentar autor do projeto juntamente com o também deputado Coronel Davi ressaltou: “Visa ajudar a armar o cidadão de bem, o armamento acaba com as invasões ilegais, diminui o legalidade prevalecendo o nosso direito de propriedade. Lembrando que o povo armado jamais será escravizado. Este projeto é o tiro na esquerda e na mão leve que assaltou este país”, falou o deputado João e em seguida disparou uma salva de três tiros.

Saiba mais do projeto:

Em segunda discussão, aprovaram por maioria o Projeto de Lei 417/2021 , de autoria dos deputados João Henrique (PL) e Coronel David (PL), que dispõe sobre o reconhecimento, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, do risco da atividade de atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, com a finalidade de contribuir com os interessados em retirar o porte de armas de fogo, nos termos do inciso IX do artigo 6° da Lei Federal 10.826/2003 .

O fato repercutiu na manhã desta terça-feira em outros parlamentos como na Casa de leis da Capital.