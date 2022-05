Buscando classificação na Sul-Americana, Internacional pega Medellín

O estádio do Beira-Rio receberá o confronto entre Internacional e Independiente Medellín (Colômbia), a partir das 19h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (17). O jogo vale pela quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

O Colorado precisa superar os colombianos para ficar próximo da classificação às oitavas de final. A equipe brasileira está na vice-liderança da chave com seis pontos, igual ao Guaireña (Paraguai), mas atrás na tabela pelo critério do número de gols marcados (6 contra 5).

O Internacional precisa ganhar na noite desta terça, mas o time do técnico Mano Menezes vem de uma sequência de quatro empates contra Avaí, Juventude, Guaireña e Corinthians

A equipe gaúcha precisa ganhar por um gol de diferença a mais que os paraguaios para assumir a ponta. Caso isto não aconteça, terá que torcer para que o Guaireña, que também joga esta noite, fique na igualdade com o 9 de Octubre (Equador), mas faça dois gols a menos que os gaúchos.

Com informações da Agência Brasil.

