Jerson Domingos defende presença e experiência em retorno à Assembleia

Ex-presidente da ALEMS destaca atuação próxima e foco social no Estado

Durante o evento Café & Política, realizado na manhã desta quinta-feira (2), em Campo Grande, o ex-conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e ex-presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Jerson Domingos (União Brasil), falou sobre a possibilidade de voltar à Casa e os motivos que o levam a considerar uma nova disputa eleitoral.

Ao ser questionado sobre o retorno à Assembleia, mesmo após ocupar cargos de destaque e com possibilidade de disputar funções em nível federal, Jerson descartou a hipótese de falta de espaço político e afirmou que a decisão está ligada ao perfil de atuação. “Quando um homem tem dentro de si o sentimento de prestar serviço à sociedade, independe a cadeira que ocupa”, disse.

Segundo ele, a escolha por permanecer em Mato Grosso do Sul está diretamente relacionada à forma como entende a política. “Eu poderia levar essa experiência para o Congresso Nacional, mas a minha vida está aqui. Eu não sei fazer política à distância”, afirmou, ao defender maior proximidade com a população.

Com passagem pelo Legislativo estadual e pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Jerson destacou ainda a experiência adquirida no Tribunal de Contas como um diferencial. De acordo com ele, a atuação no órgão ampliou a compreensão sobre a gestão pública e os desafios enfrentados por administradores.

Durante as respostas, o ex-parlamentar também abordou a importância do papel orientador dos órgãos de controle, defendendo uma atuação mais próxima dos gestores públicos para evitar erros e melhorar a aplicação dos recursos.

Entre as pautas que pretende reforçar, Jerson destacou ações voltadas à primeira infância, especialmente no combate à violência contra crianças. Ele citou iniciativas que buscam ampliar o acesso a creches como forma de proteção social. “Não vou salvar o Brasil, mas posso ajudar uma criança a não ser violentada”, declarou.

O ex-presidente da ALEMS também mencionou a importância de políticas públicas voltadas à área social e da participação da sociedade em iniciativas como a destinação de parte do imposto de renda para fundos da criança e do adolescente e do idoso, como forma de ampliar investimentos nessas áreas.

Jerson ainda defendeu a valorização da experiência na política, aliada à renovação de quadros. “É importante a mescla entre experiência e juventude. Não podemos jogar fora o conhecimento acumulado”, afirmou.

No campo partidário, ele avaliou que o grupo político ao qual está ligado tem potencial competitivo na disputa proporcional, diante das recentes movimentações e articulações para formação de chapas.

Jerson também mencionou aspectos pessoais que influenciam sua possível volta à vida pública, incluindo a continuidade de projetos sociais e o legado familiar, especialmente ligado à atuação de sua irmã, a ex-vereadora Tereza Domingos Name, que enfrenta problemas de saúde.

“Eu não concluí ainda minha missão. Temos muita coisa para fazer”, afirmou.

Por Danielly Carvalho

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