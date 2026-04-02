Produtor percorre mais de 320 km toda semana para vender hortaliças do Itamarati em Campo Grande

Cooperativa com 50 agricultores do assentamento em Ponta Porã abastece feirantes e comerciantes de diferentes cidades do Estado

A viagem começa na noite de quarta-feira. Com o caminhão carregado de frutas e verduras colhidas no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, o produtor Anderson Soares Portela de Souza enfrenta cerca de 320 quilômetros até Campo Grande para comercializar os alimentos na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

Ele integra a COOPERAI, cooperativa formada por aproximadamente 50 produtores da região de reforma agrária. A organização coletiva permite concentrar volumes maiores de produção e ampliar a distribuição para diferentes municípios.

Entre os itens levados à central estão jiló, milho, maxixe, abóbora, abacate e limão, além de outros produtos da horticultura regional. A mercadoria abastece principalmente feirantes e comerciantes de cidades como Camapuã, Coxim e Rochedo.

A permanência em Campo Grande dura até que toda a carga seja vendida, normalmente até o fim da manhã de quinta-feira. Só depois disso Anderson retorna ao assentamento.

“A gente só vai embora quando comercializa tudo. É cansativo, mas vale a pena, porque é daqui que vem o sustento da nossa família e de muitas outras”, relata.

Segundo ele, a comercialização na central é essencial para garantir renda às famílias envolvidas na produção.

“É gratificante demais saber que aquilo que a gente planta lá no assentamento chega no Estado todo. A Ceasa/MS abre portas pra gente e ajuda muito a dar visibilidade ao nosso trabalho”, afirma.

*Com informações da Ceasa/MS

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