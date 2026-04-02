Moraes amplia para 1 km área de restrição de drones perto da casa de Bolsonaro

Decisão atende pedido da PM, responsável pela vigilância do ex-presidente durante prisão domiciliar em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (2) ampliar para 1 quilômetro o raio de restrição para voos de drones nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

A medida foi tomada após solicitação da Polícia Militar, responsável pela vigilância do imóvel pelo período de 90 dias, durante o cumprimento da prisão domiciliar.

Na semana passada, o ministro havia determinado a proibição de voos de drones em um raio de 100 metros da casa e autorizado a prisão de quem descumprisse a medida. Nesta quinta-feira, a corporação pediu a ampliação da área restrita para reforçar a segurança e evitar monitoramento da residência.

Ao analisar o pedido, Moraes autorizou a mudança.

“Mostra-se adequada a recomendação do BavOp [Batalhão de Aviação Operacional] pela ampliação do perímetro de restrição para o raio mínimo de 1 quilômetro, compatível com a realidade operacional e com o nível de proteção exigido no caso concreto”, decidiu.

Bolsonaro cumpre pena definitiva de 27 anos e três meses de prisão após condenação na ação penal relacionada à trama golpista.

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