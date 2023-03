Jerson assume presidencia para reconstruir TCE/MS

Tendo assumido o TCE num dos momentos mais criticos de sua história após o afastamento de três coselheiros pelo STJ, após ter sido eleito presidente tomou posse com a tarefa de reconstruir a imagem do orgão. Por sua experiência como parlamenta. “Essa é a oportunidade de retribuir a sociedade, oferencendo minha experiência e conhecimento para fiscalizar com rigor como se deu a aplicação dos recursos públicos pelos gestores”, afirmou Jersion Domingos.

“Trabalhamos juntos para construirmos o Tribunal de nossos sonhos, oferecendo um bom resultado aos nossos jurisdicionados, que não a penalização, mas sim, no empréstimo da nossa experiência daquilo que sabemos para aproximarmos a sociedade cada vez mais do Tribunal de Contas”, declarou o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos em seu emocionado discurso de posse no 1º mandato como presidente, biênio 2023/2024.

O novo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, também foi deputado estadual por 5 mandatos, de 1995 a 2015, e presidiu a Assembleia Legislativa por 4 vezes, de 2007 a 2014. Após ter sido empossado no cargo de conselheiro do TCE-MS em 28 de janeiro de 2015, o conselheiro Jerson Domingos foi vice-presidente da Corte no biênio 2021-2022 e estava ocupando, provisoriamente, a presidência da Corte desde dezembro do ano passado.

A sessão especial de posse foi realizada no Plenário Celina Martins Jallad, às 9 horas e, além do conselheiro Jerson Domingos o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul também tomaram posse os integrantes do Corpo Diretivo do Tribunal.Durante a solenidade de posse o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul conselheiro Jerson Domingos ressaltou ainda a importância da transparência e moralização na aplicação do dinheiro público.

O evento contou com a presença de toda a elite política estadual Jerson Domingos tomou posse na manhã de hoje como presidente do . Participaram da cerimônia de posse o governador Eduardo Riedel (PSDB), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil), o ex-governador André Puccinelli, os deputados federais Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), Marcos Pollon (PL), Dagoberto Nogueira (PSDB).

O novo presidente Jerson Domingos ressaltou que a escolha do novo corpo diretivo é para retribuir a confiança da população. “A gestão é a resposta do servidor do Tribunal, que nos auxiliam na inspeção da aplicação dos recursos, que é de extrema confiança e credibilidade, e acima de tudo de uma competência inigualável, resultado de uma boa gestão”.

O governador Eduardo Riedel destacou a parceria com o Tribunal que junto com o Estado não deixa faltar recurso. “O TCE é uma instituição fundamental e inseparável para o bom andamento desse propósito que é o desenvolvimento do estado. O Tribunal é um grande aliado”, afirmou Riedel. Os novos dirigentes do TCE/MS tinham sido eleitos no dia 24 de fevereiro para Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para o biênio 2023/2024 com Jerson Domingos na presidência; conselheiro Flávio Esgaib Kayatt na vice-presidência; e conselheiro Osmar Domingues Jeronymo na corregedoria-geral.

