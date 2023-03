MPMS decreta luto de três dias em razão da morte do Deputado Estadual Amarildo Cruz

Por meio de uma nota publicada, o MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), divulgou nesta sexta-feira (17), que o procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, decreta luto oficial por 3 dias no MPMS, em razão do falecimento do Deputado Estadual Amarildo Cruz na manhã de hoje.

A publicação será oficializada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (DOMPMS), disponível a partir de 22h desta sexta-feira (17/3). O MPMS mantém a bandeira do Brasil em meio-mastro, respeitando o luto oficial por três dias.

“Lamento profundamente a morte prematura do amigo e Deputado Estadual Amarildo Cruz. Homem honrado, republicano, sempre dedicado as causas públicas, especialmente das pessoas mais carentes. Fará muita falta com sua combatividade, proatividade e seu amor pelo povo sul-mato-grossense. Meus pêsames aos familiares, amigos e todos os parlamentares do nosso Estado.” afirmou o Alexandre Magno diante da triste notícia recebida.

Amarildo Cruz será velado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A previsão é de início às 16 horas de hoje. Amanhã, sábado (18), às 6 horas, o corpo será levado para Presidente Epitácio (SP), cidade natal do Deputado.

Trajetória

Eleito com 17.249 votos em 2022, ele integrava a bancada do PT, na Casa de Leis. Estava no seu quarto mandato e há quase quatro décadas atuando ativamente dentro do partido. Na última Legislatura, o petista era o primeiro suplente da legenda e assumiu o mandato tampão na cadeira de Cabo Almi, vítima da Covid-19, em 2021. Agora, deve ser substituído por Gleice Jane Barbosa.

Natural de Presidente Epitácio (SP), próximo de Bataguassu (MS), ele se mudou para o Estado com 18 anos, em 1981, quando foi aprovado no concurso público de Fiscal Tributário Estadual em Mato Grosso do Sul. Formou-se em Direito, cursou Ciências Contábeis, pós graduou-se em Gestão Pública e especializou-se em Ciência do Direito.

Amarildo deixa esposa, 3 filhos e uma história de luta dentro do partido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram