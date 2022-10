Família fica sem socorro por mais de 4 horas após capotar carro na MS-040

Um veículo, de modelo VW/Voyage, capotou na madrugada de ontem (9), na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. De acordo com o site Cenário MS, um casal com bebê de 1 ano de idade, estavam dentro do automóvel e ficaram sem socorro por mais de 4 horas.

O acidente aconteceu por volta das 5h40, quando o condutor perdeu a direção do carro no km 129, vindo a capotar as margens da rodovia. Segundo informações do site, o carro parou em uma posição de difícil visibilidade, o que possibilitou que os outros motoristas que passavam pelo local não vissem o automóvel. Na região do acidente, não tinha sinal de telefonia móvel, o que também impossibilitou o pedido de socorro por telefone.

As vítimas ficaram no local até por volta das 13h, quando um motorista de um outro veículo, de modelo Honda Civic, conseguiu avistar o carro e informou a Polícia Militar Rodoviária (PMR) sobre o acidente. O condutor ainda ajudou no socorro das vítimas até a chegada dos militares.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no atendimento às vítimas. Uma jovem de 23 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo. O homem e o bebê não se feriram no acidente.

Ainda de acordo com as apurações do site Cenário MS, a jovem seria transferida para a Santa Casa de Campo Grande devido aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.

