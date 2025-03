Investimento em rodovias e ferrovias no Brasil garante segurança alimentar global, diz Renan Filho

Em discurso no Fórum Econômico Brasil-Vietnã, na manhã do último sábado (29/3), em Hanói, capital vietnamita, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o esforço do Governo Federal para atrair a iniciativa privada a cooperar com o poder público por meio de investimentos em rodovias e projetos ferroviários. O ministro enfatizou a relevância dos investimentos público-privados para o fortalecimento das malhas viária e ferroviária a fim de garantir o papel estratégico do Brasil no suprimento à crescente demanda mundial de alimentos.

“O Brasil se notabiliza como referência global na capacidade de atrair investimentos. Temos hoje o maior pipeline de concessões rodoviárias do mundo. Somente em 2025, vamos realizar 15 leilões na Bolsa de Valores de São Paulo para conceder rodovias à iniciativa privada e atrair novos investimentos para a infraestrutura pública”, disse o ministro

A carteira de investimentos é fruto da otimização de contratos que estavam desequilibrados, novos leilões para concessões rodoviárias e do lançamento de projetos ferroviários. Renan Filho citou que essa carteira totaliza, aproximadamente, US$ 50 bilhões (R$ 300 bilhões) para o fortalecimento da infraestrutura rodoviária nacional e US$ 15 bilhões (R$ 75 bilhões) para o desenvolvimento da malha ferroviária.

Entre os projetos ferroviários, está o Corredor Ferroviário Leste-Oeste. Conhecido como Fico-Fiol, o corredor é uma obra estruturante fundamental para a logística brasileira. Composto pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste – Fico (EF-354) e pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste – Fiol (EF-334), trata-se de um projeto prioritário do Novo PAC, que pretende conectar o país, de leste a oeste, por 2.697 quilômetros de malha ferroviária.

“É uma das mais transformadoras ferrovias do mundo para a garantia da segurança alimentar, ligando o Brasil Central a portos no Nordeste e no Sul da Bahia. Isso garantirá, certamente, mais uma vertente para o escoamento da produção agropecuária brasileira para o mundo]”, afirmou Renan Filho.

A exportação de alimentos aumentou exponencialmente nas últimas décadas, impulsionado por investimentos significativos em infraestrutura de transportes. O Brasil exportava oito milhões de toneladas de alimentos há 30 anos. Em 2024, atingiu a marca histórica de 180 milhões de toneladas.

O Vietnã figura como o quinto destino de produtos agropecuários brasileiros. Cerca de 70% da soja e 37% da carne suína importada pelo Vietnã são oriundas do Brasil.

O Fórum Econômico Brasil-Vietnã foi um encontro de alto nível entre autoridades ministeriais e representantes da comunidade empresarial do Brasil e do Vietnã, com o objetivo de impulsionar as trocas comerciais e aprofundar o diálogo bilateral. O evento teve como objetivo criar sinergias para incrementar o comércio e consolidar a Parceria Estratégica entre os países.

“Volto ao Brasil sabendo que temos um espírito comum: o desafio de, promovendo o desenvolvimento, melhorar a vida das pessoas”, disse Renan Filho.

Missão Vietnã

Brasil e Vietnã elevaram, na sexta-feira (28/3), as relações entre os dois países a um novo patamar, a partir da assinatura do Plano de Ação para Implementação da Parceria Estratégica. O documento foi oficializado em encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente Luong Cuong, em Hanói. O plano de ação abrange o período 2025-2030.

A Parceria Estratégica visa aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, técnica e científica, industrial, energética e em infraestrutura, intensificar o fluxo de comércio e investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral (como a emergência climática global) e impulsionar novas iniciativas de cooperação.

Em 2024, Brasil e Vietnã celebraram 35 anos de relações diplomáticas. A visita de Estado ao país asiático reflete a estratégia do Governo Federal de expandir parcerias e ampliar a presença brasileira no cenário econômico mundial, promovendo, assim, desenvolvimento sustentável para melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

Vietnã

O Vietnã tem cerca de 101 milhões de habitantes. É atualmente o principal destino das exportações brasileiras entre os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), além de ser o 14º fornecedor mundial de produtos para o Brasil. Para o país asiático, o Brasil é o principal parceiro na América do Sul.

Em 2024, o comércio bilateral entre Brasil e Vietnã atingiu US$ 7,9 bilhões (R$ 45,5 bilhões). A Parceria Estratégica pretende criar condições para aumentar o comércio entre os dois países para cerca de US$ 15 bilhões (R$ 86,4 bilhões) até 2030. O Brasil exporta mais para o Vietnã do que para Portugal, Reino Unido, França ou Paraguai.