Corumbá é selecionada para integrar programa Cidades Modelos Verdes Resilientes

Corumbá está entre os 50 municípios brasileiros selecionados para integrar o programa ‘Cidades Modelos Verdes Resilientes’. Miranda, Coxim e Campo Grande, são as outras três cidades de Mato Grosso do Sul participantes da iniciativa.

Nesta primeira fase do ‘Cidades Modelos Verdes Resilientes’, cada cidade receberá suporte técnico para desenvolver duas ações de alto impacto climático: uma voltada à mitigação, para reduzir a emissão de gases que causam a crise climática, e outra focada na adaptação, preparando as cidades para enfrentar os efeitos da mudança do clima.

O anúncio feito pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jorge Muller, aconteceu na quinta-feira, 27 de março, durante o ‘1º Encontro Cidades Verdes Resilientes’, que termina hoje, dia 28, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

O evento apresenta o plano de implementação do Programa Cidades Verdes Resilientes (PCVR) a governos estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa, sociedade civil, setores produtivos e agências de financiamento.

“Na COP30, que será a COP da aceleração da implementação, será fundamental a ação colaborativa. O Programa Cidades Verdes Resilientes está impulsionando 100 ações climáticas transformadoras, que incluem a recuperação de áreas verdes urbanas e a eletrificação da frota de ônibus, em 50 cidades, mostrando como a parceria entre todos os níveis de governo constrói um futuro resiliente e sustentável para todos”, reforçou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

“Estamos somando esforços para que a COP30 seja, não apenas uma discussão sobre o clima, mas também sobre o planejamento das cidades, onde vivem as pessoas, com infraestruturas verdes e soluções baseadas na natureza. Estamos comprometidos em promover soluções inovadoras em mobilidade, saneamento e energia limpa, para a redução de emissões e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Só teremos justiça climática quando tivermos justiça social e ela começa nas cidades, onde vivem as pessoas”, reforçou o ministro das Cidades, Jader Filho.

As cidades escolhidas

Centro-Oeste: Corumbá (MS), Cáceres (MT), Campo Grande, Coxim (MS), Cuiabá, Formosa (GO), Goiânia, Miranda (MS), Sinop (MT) e Tangará da Serra (MT).

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

