Brasil terá outono sem influência de El Niño e La Niña, mas com altas temperaturas, aponta INPE

Com temperaturas elevadas e baixa umidade, especialista destaca cuidados com incêndios e saúde

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou a previsão climática em conjunto com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A reunião foi realizada no último dia 26 março, e o meteorologista do Instituto, Fábio Rocha, alerta para um outono com chuvas abaixo do normal e temperaturas acima da média.

“Lembrando que este é um período tradicionalmente mais seco, comparado com à média climatológica e comparado com outros outonos, inclusive com temperaturas acima do normal”, disse.

O meteorologista chama a atenção para o período prolongado de seca, que pode provocar incêndios. “É necessário ter uma atenção especial para a propagação de incêndios e queimadas. Neste período, essa ocorrência tende a aumentar devido à combinação de um tempo mais seco e de temperaturas mais altas. Por isso, o risco deve ser redobrado”, afirmou.

Ainda segundo Fábio Rocha, as pessoas devem ter cuidado com o ar seco. “Lembrando também que a qualidade do ar se deteriora, então pessoas mais sensíveis, como alérgicos, idosos e crianças, podem sentir mais os efeitos de tempo seco, além da chance de a poluição do ar estar um pouco mais acentuada pelo aumento da incidência e propagação de incêndios e queimadas”, completou.

Chuvas acima da média

Segundo o INPE, são esperadas chuvas acima da faixa normal climatológica em algumas áreas do país como no setor norte da Região Norte, principalmente no Amapá, no norte do Amazonas, no norte do Pará, e em Roraima e também no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará.

Com relação à temperatura, os modelos climáticos indicam, praticamente em todo o Brasil, que as temperaturas ficarão acima do normal, especialmente no interior da Região Nordeste, no Brasil central, incluindo o sul da Região Norte, e também no norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. No Rio Grande do Sul também há grandes chances de as temperaturas ficarem acima da média.

“Em algumas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e também no centro-sul do Brasil, há chances de as temperaturas também ficarem acima do normal. Lembrando que nessa parte do Centro-Sul, sudeste do Brasil já é um período que é a redução natural das temperaturas, especialmente das temperaturas mínimas em áreas de serra e vale, onde podem cair mais significativamente”, explicou.

Outono sem influência de La Niña e El Niño

De acordo com o climatologista, os próximos meses não terão efeitos relacionados ao aquecimento e ao esfriamento das águas do Pacífico, conhecidos como, respectivamente, El Niño e La Ninã. “A tendência, segundo os modelos climáticos, é que estejamos sob domínio de eventos neutros, ou seja, nem El Niño e nem a La Niña. Portanto, as condições climáticas ficariam mais determinadas por vários outros fatores”, detalhou Fábio Rocha.

