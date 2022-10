Interior recebe Contar com carreatas e recepção calorosa

O candidato ao Governo do Estado Capitão Contar (PRTB), escolheu nas últimas semanas da eleição apostar em visitas ao interior e desde então está na estrada, visitando os municípios, em uma maratona no interior de Mato Grosso do Sul.

“Não há como não se emocionar, tamanha a demonstração de carinho. Estar próximo das pessoas e ver, nas ruas, toda essa mobilização espontânea mostra que a nossa mensagem está chegando e que as pessoas também acreditam que juntos podemos crescer e mudar. Esse combustível turbina nossas ações para seguirmos no caminho da transformação, do bem coletivo e da Mudança de Verdade”, declarou Capitão Contar.

Ele participou de caminhadas, reuniões, visitou empresas e seguiu pelas ruas das cidades em carreatas emocionantes.

Em Três Lagoas, a estimativa é de que 800 pessoas participaram da carreata, que percorreu as principais avenidas da cidade e fez o contorno da lagoa maior. No final Capitão Contar fez o percurso inverso a pé e cumprimentou as pessoas. Vários apartamentos do edifício Ramez Tebet expuseram a bandeira do Brasil, como forma de cumprimentar o Capitão Contar piscaram as luzes simultaneamente.