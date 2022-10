Criança tem dedo do pé amputado após acidente em escada rolante

Uma criança, de 5 anos, teve o dedo amputado após um acidente em uma escada rolante do shopping de Dourados. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (21).

De acordo com o registro da equipe de socorro, por volta de 20h30 a vítima estava com o pai no local, quando, por circunstancias ainda apuradas, prendeu o pé no aparelho.

A escada foi travada e a criança ficou com o dedo preso até a chegada do Samu. Ela foi resgatada e encaminhada ao Hospital Santa Rita com o ferimento.

Com informações do site Dourados News.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.