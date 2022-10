Santos e Corinthians jogam neste sábado; confira prováveis escalações

Santos e Corinthians entram em campo na tarde de hoje (22), às 18hrs, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o primeiro reencontro das equipes depois do clássico da Copa do Brasil, no qual o Timão levou a melhor e se classificou.

O Santos chega para deixar a ameaça de Z4 e colar de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O Peixe possui 43 pontos e ocupa o 11º lugar. Já o Corinthians quer manter a vaga no G4 e garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe ocupa o 5º lugar na tabela, com 54 pontos, e possui um jogo a menos em razão da suspensão da partida contra o Goiás.

O Timão quer esquecer o vice da Copa do Brasil. O clube perdeu para o Flamengo na última quarta-feira, nos pênaltis. Para isso, o time deve ter força máxima para o clássico paulista.

Prováveis escalações para Santos x Corinthians

Santos

O Peixe tem desfalques importantes para a partida contra o Corinthians. O zagueiro Maicon se recupera de uma lesão muscular. Já Eduardo Bauermann, que forma a dupla de zaga titular com Maicon, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A dupla não estará à disposição do técnico Orlando Ribeiro para o clássico.

Sem Maicon e Eduardo Bauermann, a dupla de zaga será formada Luiz Felipe, que já vinha atuando nos últimos jogos, e Alex. Já Marcos Leonardo ainda é dúvida. O atacante recebeu uma pancada na última partida e saiu com dores.

Time provável: João Paulo, Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Marcos Leonardo (Lucas Barbosa, Rwan ou Angulo) e Lucas Braga

Corinthians

O técnico Vítor Pereira não poderá contar com Adson, que teve diagnosticada uma lesão de grau 1 na coxa. O Corinthians não possui jogadores suspensos para o duelo.

Time provável: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos (Piton); Du Queiroz, Fausto Vera e Giuliano (Renato Augusto); Gustavo Mosquito; Yuri Alberto e Róger Guedes.

