Integro um novo segmento que chega para atuar na política

“Faço parte de um novo segmento que entra para a política com conhecimento técnico e acredito que essa atuação na área técnica me possibilita apresentar projetos com base nas necessidades de desenvolvimento das diversas regiões de Mato Grosso do Sul”. Assim o empresário e especialista em logística Lucio Lagemann apresenta-se como candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal com o número 22234 propondo levar para a Assembleia Legislativa uma nova forma de atuação politica.

Com uma atuação destacada na área de logistica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar nos oito anos do Governo Reinaldo Azambuja e que foi fundamental para a implantação da Rota Bioceânica , Lucio Lagemann afirma que a atuação do deputado estadual tem como importância fundamental tornar realidade projetos que estão no papel. “Nos próximos anos Mato grosso do Sul tem o desafio de consolidar a implantação de uma infraestrutura logística para o consolidar o processo de desenvolvimento nas diversas regiões” disse Lucio. Ele, no entanto, garante que por ter um amplo conhecimento sobre a realidade de todos os municípios pode contribuir efetivamente como parlamentar.

Qualificação profissional, promover desenvolvimento compatibilizando a preservação ambiental, valorizando as vocações de cada região são algumas das propostas apresentadas por Lucio Lagemann. Ele destaca o incentivo a qualificação profissional como um grande desafio para os próximos e uma de suas propostas é a criação do Cartão Qualificação que receberia recursos do Fundo Pró-Desenvolvimento e asseguraria um determinado valor para que o trabalhador pudesse realizar cursos de qualificação.

Campanha

Já tendo sido candidato a deputado estadual pelo PSL nas eleições de 2018, Lucio Lagemann afirmou que teve votos em 64 municípios e acredita que em 2022 deverá conseguir votação nos 79 municípios. “Acredito que o Partido Liberal poderá eleger de três a quatro deputados bem como percebo que Eduardo Riedel também estará no segundo turno na disputar o Governo com André Puccinelli. Com a relação a disputa presidencial por tudo o que fez e pelas ligações que tem com o estado o presidente Jair Bolsonaro também terá uma vitória expressiva em Mato Grosso do Sul”, concluiu o candidato liberal.