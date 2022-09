MS segue com alerta para tempestades com chuva, vento e queda de granizo

As chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (27). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com dois alertas de nível laranja, ou seja, com alto grau de severidade, para chuvas acompanhadas de queda de granizo e ventos de até 100 km/h.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Campo Grande acumulou nas últimas 12 horas 13,6 milímetros de chuva. Foram registrados 55,4 mm em São Gabriel do Oeste, 27,8 mm em Coxim, 16,2 mm em Corumbá e 12,4 mm em Rochedo.

Ambos os alertas são de nível laranja e valem para todos os municípios do estado, inclusive para Campo Grande. Eles indicam chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar entre 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os alertas seguem até as 11 horas da quarta-feira (28). O instituto recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em casos de rajadas de ventos, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a indicação é para desligar aparelhos elétricos da tomada e do quadro geral de energia. A Defesa Civil disponibiliza o telefone 199 em caso de dúvidas.