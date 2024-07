Integrantes do Comando Conjuntos das Forças Armadas se reúnem com o Governador Eduardo Riedel nesta quinta-feira

O Governador do Estado recebeu o chefe do CCOp/CMO (Comando do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste) para debaterem a operação Pantanal II

O chefe do Comando Conjunto do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste (CCOp/CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, se reuniu na tarde desta quinta-feira (4) com o governador do Estado, Eduardo Riedel. Acompanhado de generais que compõem o Estado-Maior do CMO e do comandante da Base Aérea de Campo Grande, brigadeiro do ar Eric Breviglieri, o comandante do CMO atualizou ao chefe do executivo estadual o emprego das três Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e o compromisso do Comando Conjunto nas ações de combate aos incêndios no Pantanal.

O Ministério da Defesa, por meio da portaria nº 3.179, autorizou desde o dia 27 de junho, o emprego temporário das Forças Armadas em atividades de apoio logístico às ações de combate aos incêndios florestais no Pantanal.

Operação Pantanal II

Com o auxílio de uma aeronave Cougar, do Exército Brasileiro, é realizado o transporte de agentes da Força Nacional aos locais de difícil acesso para combater os incêndios que assolam o Pantanal. As ações de combate também são intensificadas por uma aeronave KC 390, da Força Aérea Brasileira.

As Forças Armadas atuam na região desde o dia 5 de junho. A Marinha empregou 250 militares, uma aeronave, um navio patrulha, quatro embarcações e cinco viaturas em ações como transporte de pessoal e equipamentos, e combate a incêndio florestal na calha do Rio Paraguai. O Exército Brasileiro também empregou militares no controle de focos de incêndio nas proximidades do Forte Coimbra, em Corumbá (MS).

O emprego de militares nesta operação é de extrema funcionalidade, uma vez que esses profissionais são capacitados para atuar em condições extremas, sob a missão de defender vidas e o bioma pantaneiro.

As ações acontecem em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e também garantem suporte a profissionais de saúde.

