Vereador Dr. Victor Rocha participa de Audiência Pública sobre Estudo de Impacto de Vizinhança para novo empreendimento multirresidencial no Carandá

Parlamentar questionou o motivo de os moradores não serem ouvidos durante o EIV

O vereador Dr. Victor Rocha participou da Audiência Pública para apresentar e discutir o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) do novo empreendimento multirresidencial que poderá ser construído no Bairro Carandá Bosque. O evento realizado pela PLANURB, na quinta-feira (27), contou com representantes do empreendimento e membros da comunidade local.

O empreendimento, tem por objetivo a construção nos lotes 01, 02, 03 e 84, da Quadra 22, entre as Ruas Cigana e Peixe Vivo, no Bairro Carandá Bosque, prevê a implementação de 102 unidades habitacionais, 3 unidades comerciais e 1 coworking.

Segundo o parlamentar tucano, o EIV é um instrumento utilizado para avaliar as consequências que um empreendimento pode causar na área ao seu redor. Este estudo analisa diversos aspectos, como o aumento do tráfego, a pressão sobre os serviços públicos (como saúde e educação), e as questões ambientais. O objetivo é garantir que o desenvolvimento urbano ocorra de forma ordenada e sustentável, minimizando os impactos negativos sobre a comunidade local.

Durante a audiência, o vereador Dr. Victor Rocha questionou se os moradores vizinhos ao empreendimento foram ouvidos pela empresa que pretende construir os imóveis e destacou a falta de cumprimento da Lei de Uso do Solo de Campo Grande. “É fundamental garantir que todas as vozes da comunidade sejam ouvidas e que as normas sejam rigorosamente respeitadas. A legislação determina uma distância mínima de 18 metros entre as calçadas, mas há locais onde essa distância é de apenas 14,5 metros, conforme laudo expedido por empresa contratada pelos moradores que seguem inconformados com a situação. Como será garantido o direito de ir e vir?”, questionou o vereador.

Os participantes da audiência expressaram suas preocupações e sugestões sobre o projeto. Entre os temas discutidos, estavam o aumento do tráfego na região, a pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, e as questões ambientais relacionadas à construção.

Dr. Victor Rocha ressaltou a importância da participação popular nesse tipo de discussão. “A presença da comunidade é essencial para que possamos tomar decisões que atendam aos interesses de todos. A transparência e o diálogo são pilares fundamentais para um planejamento urbano sustentável”, disse.

“Queremos que Campo Grande tenha um desenvolvimento sustentável e com a participação da população. Continuaremos acompanhando de perto o andamento deste projeto e trabalhando para garantir que os interesses da comunidade sejam sempre priorizados”, concluiu o vereador.

