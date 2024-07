Quatro são presos por tentativa de assassinato brutal em Anastácio

Na manhã desta quinta-feira(4), três homens e uma mulher foram presos temporariamente por uma tentativa brutal de assassinato no útlimo domingo(30) em Anastácio, cidade localizada a 137km de Campo Grande. Os acusados mataram a vítima com golpes de faca e machadinha.

O chamado para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar informava que um homem de 54 anos gravemente ferido estava perto a uma igreja católiva do bairro Cristo Rei.

O homem aparentava estar desorientado com diversos ferimentos e cortes na região do rosto, pescoço, ombro, punhos, tórax, coxa direita e uma fratura exposta no punho esquerdo. Lesões que teriam sido causadas por uma branca

A vítima está em estado grave num hospital em Campo Grande. A prisão dos suspeitos contou contou com o apoio de informações da comunidade local.

As circunstâmncias do crime ainda estão sob investigação.

