Colheita da safra de soja e plantio de milho 2ª safra 2021/2022 avançam em MS

A colheita da safra de soja 2021/2022 e o plantio do milho 2ª safra 2021/2022, avançaram 12,1 pontos percentuais nos últimos 7 dias em Mato Grosso do Sul, aponta o resumo do Siga (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), coordenado pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Aprosoja (Associação de Produtores de Soja) do Estado.

O documento destaca que os produtores estão dando sequência ao plantio do milho em Mato Grosso do Sul e 33% de suas lavouras estão em boas condições, 36% em estado regular e 31% ruim. Em todas as regiões do Estado, o milho encontra-se em pleno desenvolvimento. As regiões norte e nordeste apresentam 93% das lavouras em boas condições e regulares apresentando até 15% das suas lavouras.

O resumo aponta que as regiões centro e oeste apresentam boas condições em 57% das suas lavouras, regulares até 42% e ruins até 15%. Nas regiões sudoeste, sul-fronteira, sul e sudeste, o milho encontra-se em condições inferiores ao potencial das demais, condições ruins entre 28% e 95%, regulares entre 5% e 72% e em bom estado 0%.

Com relação à soja, Mato Grosso do Sul atingiu 42% de área colhida do grão. Conforme o resumo da Aprosoja/MS, a área plantada de soja é de 3,776 milhões de hectares, com produtividade de 50,6 sacas por hectare e produção de 11,464 milhões de toneladas.

Ainda de acordo com a Semagro, a 2ª safra de Milho 2021/2022, já se atingiu 35% de área plantada, estimada em 1,992 milhão de hectares retração de 12,6% em relação a área da 2ª safra de 2020/2021. A produtividade estimada de 78,13 sc/ha, gerando uma expectativa de produção de 9,34 milhões de toneladas.