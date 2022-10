Insatisfação com secretário de Saúde e pedido de CPI pautam sessão

O descontentamento com o secretário de Saúde do município da Capital, José Mauro Filho já se tornou corriqueiro dentro da Câmara Municipal e na sessão desta terça-feira (25), os parlamentares voltaram a reclamar do descaso na Saúde e voltaram a pedir a necessidade de abertura da CPI da SESAU.

A insatisfação com o trabalho do atual secretário também foi manifestada pelo vereador Carlão (PSB) “Vamos passar para a prefeita porque o secretário de Saúde não passa nada e não resolve nada.”, ressaltou logo ao ouvir um pedido de melhorias na Saúde da UPA apresentado por um vereador.

“Peço a sensibilidade da nossa prefeita para dar uma atenção à UPA Santa Mônica que o prédio está cheio de mofo e os pacientes e profissionais têm que conviver com isto.”Clodoilson Pires (PODEMOS), que vem há dias pedindo atenção a esta UPA que está com sérios problemas de mofo.

O vereador Marcos Tabosa (PDT), foi mais fundo e voltou a pedir abertura de uma CPI da SESAU, além de cobrar a prefeita Adriane Lopes em relação a um programa Federal em pro lda Saúde. “A missão dele (secretário), é destruir a vida dos pacientes da Capital. As pessoas levam seus entes queridos para tratamento saem mais doentes diante o abandono diante do que o secretário ‘”Escovadinho” está fazendo. Resta à agente encaminhar as denúncias aos órgãos públicos. Não podemos obrigar a prefeita demitir o secretário de Saúde, eu não entendo o porquê ela não quer fazer, mas venho falar dos servidores da Saúde que integrem a equipe multidisciplinar, porque estes têm direito de receber um aumento por desempenho, programa Previni Brasil, o Governo Federal paga para eles, mas a secretaria de Saúde, não sei porque, não paga estes servidores. Isto é grave. Estou falando de mais de R$2 milhões de reais, e aí? Por isto eu defendo uma CPI da SESAU, para entrar para dentro e olhar repasse e repasse do Governo Federal e se estão de acordo com os repasses. Precisamos assinar a CPI da SESAU. Prefeita Adriane Lopes, pague o Previni Brasil, pois os profissionais têm o direito de receber. A senhora não pode ficar com o dinheiro que não é seu. Quero pedir que assinem a CPI, estão tirando dinheiro dos servidores públicos. “ Tabosa.

