Zelensky afirma que Rússia destruiu um terço do setor de energia ucraniano

Durante uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, realizada nesta terça-feira (25), o presidente do país, Volodimir Zelensky afirmou que foguetes russos e drones de fabricação iraniana foram os responsáveis por destruírem mais de um terço do setor de energia ucraniano.

Volodimir também acrescentou por videoconferência durante a conferência em Berlim que a Ucrânia ainda não recebeu “um único centavo” relacionado ao plano de recuperação rápida que tem um valor total de 17 bilhões de dólares.

“A Rússia está destruindo tudo para que seja mais difícil para nós no inverno”, disse Zelensky na reunião, que contou com as presenças do chanceler alemão Olaf Scholz, da chefe da Comissão Europeia Ursula Von Der Leyen e outros políticos e autoridades.

Na mesma terça-feira (25) que foi feita a firmação por parte de Volodimir ,uma cidade ucraniana pró-Moscou de Melitopol registrou uma explosão onde cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com a administração local, “um veículo explodiu perto do edifício do grupo de imprensa ZaMedia em Melitopol, provocando danos no imóvel e nas casas próximas”.

“Cinco pessoas ficaram levemente feridas, incluindo funcionários do grupo de imprensa”, acrescentou o comunicado.

