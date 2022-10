MS registra 440 novos casos e dois óbitos por Covid-19 em sete dias

Mato Grosso do Sul contabilizou 440 infecções casos e dois novos óbitos por Covid-19 nos últimos sete dias, o que corresponde a uma alta de 511% em comparação a semana anterior quando foram contabilizados 72 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados hoje (25).

Entre as vítimas está uma mulher de 82 anos residente de Campo Grande, o óbito foi registrado no dia 17 de outubro e ela possuía doença neurológica crônica. O segundo óbito foi registrado no dia 18 de outubro, a vítima, uma mulher de 78 anos era residente de Dois Irmãos do Buriti e era portadora de diabetes e doença cardiovascular

crônica.

Entre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias está Sete Quedas com 190 novos casos, seguido da cidade de Ponta Porã (89), Inocência (84), Deodápolis (31) e Três Lagoas (16).

Dentre os 1.027 casos ativos de Covid-19 no Estado, somente um segue hospitalizado em leito clínico, os 1.026 pacientes restantes estão em isolamento domiciliar. Com a atualização, o Estado contabiliza desde o início da pandemia 582.005 casos confirmados e 10.843 óbitos.

