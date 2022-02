Indicações do Dr. Victor Rocha atendem quatro regiões urbanas da Capital

Operação Tapa-buraco, limpeza de via pública, reparos na iluminação pública, de bocas-de-lobo e instalação de redutores de velocidades. Essas são alguns dos pedidos de indicação que o vereador Dr. Victor Rocha (PP) fez nas regiões urbanas do Centro, Imbirrusu, Bandeira e Segredo, em Campo Grande. “A função do vereador é fiscalizar o Poder Executivo, verificando se há necessidades de reparos na cidade para ajudar na melhoria da qualidade de vida do cidadão. E a participação da população é de extrema importância para me ajudar a fiscalizar as sete regiões urbanas da nossa cidade”, explica o parlamentar.

Dentre as indicações, Victor Rocha destaque as de tapa-buraco na Rua Gomes Freire, na Vila Santo Amaro; na Rua Bom Jardim, e no entorno da Praça República do Paraguai, na Vila Palmira; Rua Padre Valentim, no bairro São Francisco e também na rua Rua Udinese e Avenida América, na Vila Planalto.

O parlamentar ressalta ainda as indicações de limpeza de via pública, nos cruzamentos das Ruas Guanabara, Curitiba e Ulisses Serra, no Jardim Imá e também de reparo e limpeza de bocas-de-lobo no bairro Vila Planalto nas ruas Vicente Pinzon e Urano, em Campo Grande.

O vereador Victor Rocha fez indicações para reparo e instalação de Iluminação pública, na Rua Alfenas, no bairro São Francisco, e a instalação de um redutor de velocidade no Condomínio Reserva do Bosque, no bairro Monte Castelo.

A população que quiser pedir melhorias para o seu bairro basta mandar uma mensagem no WhatsApp do Dr. Victor Rocha (67 99197-9989) dizendo sobre qual o problema e discriminado o endereço, o mais específico possível.

A equipe do vereador Victor Rocha capta a demanda, analisa e indica para a prefeitura, que avalia a possibilidade de executar o serviço. Os que exigem menos recursos são executados mais rapidamente, outros, como asfalto e recapeamento, vão para análise das secretarias municipais competentes.

Para saber se seu pedido virou uma indicação é simples, basta acessar o link https://camara.ms.gov.br/indicacoes e buscar pelo vereador Dr. Victor Rocha.