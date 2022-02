Santos não aceita exigências e descarta o técnico português Renato Paiva

BRUNO ANDRADE E LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

LISBOA, PORTUGAL, E SANTOS, BRASIL (UOL-FOLHAPRESS) – O português Renato Paiva não será o técnico do Santos. A tendência é que ele continue no Independiente Del Valle (EQU). O Peixe não aceitou as condições do treinador para fechar o contrato.

Paiva aceitou ser entrevistado pelo Peixe e se mostrou convencido a trabalhar no Brasil na reunião virtual, mas fez algumas exigências nas últimas horas e a negociação esfriou. As condições foram além do aspecto financeiro.

O processo seletivo com Renato Paiva e outros candidatos no Independiente Del Valle durou dois meses. O português de 51 anos aceitou sair do Benfica após 14 anos nas categorias de base: 11 temporadas no sub-17, duas no sub-20 e uma na equipe B. Desde janeiro de 2021 no Equador, ele não se convenceu a sair para o Santos agora.

Sem Renato Paiva, Santos ainda tem o argentino Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil, como opção. O Peixe não descarta buscar alternativas no mercado. O português Ricardo Soares, do Gil Vicente, também foi entrevistado.

Sem técnico desde a saída de Fabio Carille na última sexta-feira, o Santos enfrentará o Salgueiro hoje (23), às 19h, no Estádio Cornélio de Barros, sob o comando do auxiliar Marcelo Fernandes. A partida única é válida pela primeira fase da Copa do Brasil. O Santos tem a vantagem do empate.