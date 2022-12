Polícia Federal incinera cocaína e maconha no interior de MS

A Polícia Federal (PF), incinerou na tarde de ontem (14), mais de uma tonelada de entorpecentes apreendidas em operações policiais. A carga foi escoltada pelos agentes até uma empresa situada no município de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande, onde ocorreu a queima da droga.

De acordo com a Polícia Federal, foram 967 kg de maconha e 82 kg de cocaína incinerados. A escolta até a empresa onde ocorreu a incineração foi acompanhada pela segurança promovida pela própria Polícia Federal.

Segundo a PF, trata-se da segunda queima de entorpecentes realizada neste ano pelo órgão federal em Naviraí.

