Hugo Motta é eleito como presidente da Câmara dos Deputados com 444 votos

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito, neste sábado (1º), presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno, com 444 votos dos 513 deputados. Aos 35 anos, ele se torna o presidente mais jovem da Casa desde a redemocratização, mas já possui uma vasta experiência, com quatro mandatos consecutivos como deputado federal pela Paraíba.

Considerado o principal favorito na disputa e com o apoio de 17 dos 20 partidos com representação na Câmara, Motta precisava de 257 votos para vencer no turno único, mas superou essa marca com uma vitória expressiva, contando com o respaldo de quase todo o espectro partidário.

Embora o número de votos não tenha ultrapassado o recorde de Arthur Lira (PP-AL), reeleito em fevereiro de 2023 com 464 votos, a vitória de Motta foi ampla. Seus adversários, Marcel van Hattem (Novo-RS) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), receberam 31 e 22 votos, respectivamente, além de dois votos em branco.

Após a proclamação do resultado, Motta foi chamado à mesa para assinar o termo de posse e assumir o cargo, sucedendo Arthur Lira. O bloco que o elegeu inclui partidos como o PT, que lidera o governo federal, e o PL, principal legenda de oposição. Juntos, esses partidos somam 494 dos 513 deputados federais.

O mandato de Hugo Motta vai até fevereiro de 2027, quando ocorrerá nova eleição para a mesa diretora. Como presidente da Câmara, Motta será responsável por definir a pauta de votações do plenário e supervisionar os trabalhos da Casa, incluindo as comissões temáticas. Ele ocupa também o segundo lugar na linha sucessória da presidência da República, após o vice-presidente, e integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

Natural de João Pessoa (PB), nascido em 11 de setembro de 1989, Hugo Motta é médico e vem de uma família com tradição política na Paraíba. Em 2010, foi eleito o deputado federal mais jovem do Brasil, com apenas 21 anos. Reconhecido por seu perfil conciliador, Motta tem bom trânsito político tanto com a esquerda quanto com a direita, além de estar bem posicionado no setor empresarial. Ele herda a influência política do grupo liderado anteriormente por Arthur Lira.

Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Motta pela eleição, destacando que “avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental.”

Mais cedo, o Senado Federal também elegeu seu presidente, com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) derrotando seus concorrentes e voltando ao cargo após quatro anos, além da eleição para a nova mesa diretora da Casa, que atuará pelos próximos dois anos.

Com Informações da Agencia Brasil