Falta de check-ups anuais coloca saúde da população em risco em Campo Grande

Especialistas alertam que a prevenção pode evitar complicações graves e salvar vidas

A maioria dos brasileiros ainda negligencia os exames de rotina. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 70,6% da população não realiza check-ups regularmente. A falta desse acompanhamento pode ter sérias consequências, já que exames preventivos são fundamentais para o diagnóstico precoce e o tratamento de diversas doenças, muitas das quais podem ser silenciosas nos estágios iniciais.

Em Campo Grande a realidade não é diferente e muitas pessoas evitam consultas médicas por diversos motivos, desde o medo de descobrir doenças até a dificuldade de acesso ao atendimento. Esse é o caso de Eduardo Souza, de 38 anos, que há mais de cinco anos não realiza nenhum check-up.

“Eu não gosto de ir ao médico, sempre evitei. Mas, nas poucas vezes que tentei marcar uma consulta, foi uma novela. No posto de saúde, o agendamento demoraria meses, e quando consegui uma consulta particular, foi caro. No fim das contas, acabei desistindo. Só vou ao médico quando realmente estou muito mal.”

A realidade de Eduardo reflete um problema comum: a falta de acessibilidade ao sistema de saúde que faz com que muitas pessoas deixem a prevenção de lado, procurando atendimento apenas quando já apresentam sintomas mais graves.

Check-ups contra doenças graves

Para o médico clínico geral Matheus Saltão, a baixa adesão aos exames de rotina é preocupante, pois muitas doenças poderiam ser tratadas com mais eficiência se diagnosticadas precocemente.

“Muitos brasileiros só buscam ajuda médica quando já estão enfrentando sintomas severos. Mas é importante lembrar que doenças como diabetes, hipertensão e até mesmo alguns tipos de câncer podem ser silenciosas por um longo período. Quando o paciente finalmente procura um médico, a condição já pode estar avançada, dificultando o tratamento.”

Segundo o especialista, exames como hemograma, glicemia, colesterol e eletrocardiograma são fundamentais para monitorar a saúde. Além disso, alguns exames são direcionados para grupos específicos.

“Homens acima dos 50 anos precisam monitorar o PSA para a prevenção do câncer de próstata, enquanto as mulheres devem realizar a mamografia regularmente. Já o exame de Papanicolau é essencial para prevenir o câncer de colo do útero. Infelizmente, muitas pessoas ainda ignoram a importância desses exames por desinformação ou por dificuldades no acesso ao sistema de saúde.”

A demora no atendimento

O médico reconhece que um dos grandes desafios para ampliar o acesso aos check-ups é a dificuldade em conseguir atendimento.

“A demora para agendar consultas e exames é um problema real. No SUS, em algumas regiões, os pacientes precisam esperar meses para conseguir um simples exame de sangue ou uma ultrassonografia. Isso faz com que muitos desistam do acompanhamento e só procurem ajuda quando já estão doentes. A solução passa por melhorar o acesso à saúde, seja ampliando a oferta de exames na rede pública, seja incentivando planos acessíveis na rede privada.”

Apesar dos desafios, Dr. Matheus ressalta que pequenas mudanças no dia a dia podem fazer a diferença. “O primeiro passo é criar o hábito de cuidar da própria saúde. E, se houver dificuldades no acesso ao sistema público, vale procurar mutirões de saúde ou clínicas populares, que oferecem exames a preços reduzidos.”

Segundo a Secretaria de Saúde, Rosana Leite, as consultas agendadas pelo SUS podem levar de 30 a 60 dias para serem marcadas quando se trata do atendimento primário. Já no atendimento especializado, realizadas no CEM (Centro Especializado Municipal), por exemplo, podem levar mais de 30 dias.

“Fizemos um levantamento recente, que há pacientes esperando ha mais de um ano para especialidades mais difíceis, por isso estamos com alguns planos de ação para requalificar esta fila e dar celeridade; iniciaremos pelas especialidades de psiquiatria, adulto e infantil, angiologia, neste mês e posteriormente as outras”, explica a secretaria. A quantidade de pacientes que deixam de realizar exames e consultas devido à morosidade é de 20%”, afirma Rosana.

Cuide da sua saúde: comece com exames básicos

Para quem não sabe por onde começar, a recomendação do especialista é realizar pelo menos os exames mais básicos, como:

• Hemograma completo (avalia anemia e infecções)

• Glicose e hemoglobina glicada (monitoram diabetes e resistência à insulina)

• Colesterol e triglicerídeos (identificam riscos cardiovasculares)

• Eletrocardiograma (avalia a saúde do coração)

• Ureia e creatinina (indicadores da função renal)

• Mamografia (prevenção do câncer de mama)

• Papanicolau (rastreamento do câncer de colo de útero)

• PSA (monitoramento do câncer de próstata)

“Fazer check-ups regularmente não significa gastar muito ou ir ao médico toda hora. Significa cuidar do próprio futuro. Pequenos exames podem salvar vidas”, conclui o Dr. Matheus Saltão.

Por Roberta Martins

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram