Máxima de 38ºC! Domingão será de calor, mas com possibilidade de chuvas em MS

A previsão indica tempo com sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul neste domingo (2).

Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperados acumulados significativos de chuva, com valores que podem ultrapassar os 40 mm/24h, com destaque nas regiões central, norte e nordeste do Estado. Nas regiões sudoeste e sudeste, o tempo deve ficar mais firme com temperaturas elevadas, podendo chegar até 37-38°C.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Além disso, a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, disponibilidade de calor e

umidade favorecem a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

São previstas temperaturas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 32-38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são

esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-30°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram