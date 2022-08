Horários para campanha eleitoral são definidos e iniciam no dia 26 de agosto

Os horários para a veiculação de campanhas eleitorais no rádio e televisão foram divulgados nesta terça-feira (23) no Diário Oficial do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul. A propaganda em emissoras de rádio e tv iniciam no período de 26 de agosto, sexta-feira, a 29 de setembro durante o primeiro turno. Já no segundo turno, se houver, a propaganda eleitoral deve ser veiculada a partir de sete a 28 de outubro. Serão divulgadas primeiro as propagandas de candidatos ao Governo do Estado, deputados estaduais e senadores.

De acordo com o Diário Oficial, a divisão ficou elaborada da seguinte forma (de acordo com o horário de Brasília):

Candidatos a presidente:

Às terças e quintas-feiras e aos sábados, das 7h às 7h12m30 e das 12h às 12h12m30, na rádio; das 13h às 13h12m30 e das 20h30 às 20h42m30, na televisão.

Candidatos a deputado federal:

Às terças e quintas-feiras e aos sábados, das 7h12m30 às 7h25 e das 12h12m30 às 12h25, na rádio; das 13h12m30 às 13h25 e das 20h42m30 às 20h55, na televisão.

Candidatos ao Senado:

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 7h05 e das 12h às 12h05, na rádio; das 13h às 13h05 e das 20h30 às 20h35, na televisão.

Candidatos a deputado estadual:

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h05 às 7h15 e das 12h05 às 12h15, na rádio; das 13h05 às 13h15 e das 20h35 às 20h45, na televisão.

Candidatos ao Governo de MS

Às segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h15 às 7h25 e das 12h15 às 12h25, na rádio; das 13h15 às 13h25 e das 20h45 às 20h55, na televisão.

Sorteio

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) realizou no último sábado (20) novo sorteio para o horário eleitoral gratuito e outras propagandas durante a campanha nas eleições gerais de 2022. O ato foi realizado no Pleno da corte. Por recomendação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o TRE refez a distribuição de tempo para excluir os partidos Agir, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP. Todas essas nove agremiações não atingiram a cláusula de barreira, percentual mínimo de votação no último pleito.

Com isso, o candidato ao Governo do Estado pelo PCO, Magno Souza, não estará na propaganda partidária obrigatória a partir de 26 de agosto. Já Capitão Contar segue porque o PRTB coligou com o Avante. O candidato do PSDB, Eduardo Riedel ficará com 3 minutos e 41 segundo, maior tempo de propaganda, seguido de Rose Modesto (União), com 2 minutos e 3 segundos e Giselle Marques (PT), com 1 minuto e 24 segundos.

Cada candidato terá um segundo a mais. A ordem das propagandas permanece seguindo a sequência de registro de candidaturas. Adônis Marcos foi o primeiro a pedir o registro. Assim, os próximos serão Rose Modesto, Eduardo Riedel, André Puccinelli, Marquinhos Trad, Giselle Marques e Capitão Contar.

Leia mais: Assembleia Legislativa de MS aprova projeto de distribuição de ICMS à Educação