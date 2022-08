Menina desaparecida surge na delegacia dizendo que mãe sumia de casa por dias

Na última quinta-feira (18), uma garota de 14 anos fez as malas e foi embora de onde morava no Bairro Itamaracá, em Campo Grande. Cinco dias depois, na tarde desta terça-feira (23), a menina apareceu de surpresa na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e pediu que as autoridades acionassem o Conselho Tutelar, alegando sofrer maus tratos da mãe.

A mãe, de 33 anos, contou para a reportagem a versão de que ontem (22), ela havia descoberto na escola, que a filha poderia estar com uma pessoa, o ex-padrasto da criança e seu ex-marido. “Já desconfiávamos que ele poderia estar abrigando ela. ”

Segundo a mãe, seu ex-marido deu um celular para a criança e a levou para ela, na casa de uma colega. “Ele a buscava na escola, ela fingia que entrava e saia e frequentemente se encontrava com ele. Fui no fórum e ia na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), quando me ligaram informaram que ela estava na DEPCA.”

“Vim voando para cá, conversei pouca coisa coisa com ela. O delegado informou que ela não quer falar aonde estava, nem com quem estava, apenas que estava insuportável a convivência comigo em casa. ”

Convivência com os filhos

A mãe mora sozinha e possui três filhos, dois morando com ela. “Ela sempre foi fechada, o antigo padrasto dela fala com ela muita coisa contra mim. Eu colocava regras na casa e ela se fechou mais ainda, brigávamos muito por causa disso. Mas ela não apanhava, eu não colocava de castigo e só tirei o celular dela.”

Investigação

Na delegacia, a delegada Anne Karine Trevisan divergiu com a versão da responsável pela criança. “A menina alega q a mãe deixava ela o irmão sozinhos em casa e sem comida, saia e voltava depois de dois dias.”

Pelo celular que foi tirado, a garota conta que foi motivado porque ela pedia ao pai levar comida. “Vou pedir para acionar o conselho tutelar, ela nunca teve a guarda dessas crianças, devemos analisar a situação com muita cautela.”

"Além disso, não podemos entregar a criança para o pai, pois ele tem b.o de maus tratos. Vamos ver a situação do irmão de 10 anos também."

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf