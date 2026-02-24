Homenagens, combate à violência de gênero e animal são defendidos por senadores do MS

Pelo menos dois já assinaram propostas de Emenda à Constituição como autores ou co-autores

No primeiro bimestre de 2026, os senadores de Mato Grosso do Sul já apresentaram diversas proposições no Senado Federal. Desde a abertura do atual ano legislativo, no dia 2 de fevereiro, os três parlamentares, Nelsinho Trad (PSD), Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP), propuseram projetos de leis, emendas a Constituição e requerimentos, focando em segurança igualdade entre gêneros, proteção e direitos aos animais e homenagens à figuras marcantes e que trouxeram avanços em suas respectivas áreas.

Nelsinho Trad (PSD) se destaca pela presença em diversas comissões e frentes parlamentares, sendo presidente em nove grupos distintos e vice-presidentes de dois. É líder da CCAI (Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência) e da CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) e dos grupos parlamentares de cooperação entre o Brasil e a China, Índia e a Suíça, além do tratado de Cooperação Amazônica. É vice-presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e mantém atuaçao no diálogo do tratado depois de fazer parte da interlocução pelo Brasil pela retiradas das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos exportados.

Este ano já propôs duas PECs (Proposta de Emenda à Constituição), uma como autor principal e outra como co-autor, dois requerimentos referentes à CRE e 16 requerimentos diversos. A emenda de sua autoria visa incluir médicos e cirurgiões-dentistas no rol de profissionais da saúde com direito a piso salarial nacional. Seus requerimentos prestaram homenagens àqueles que atuaram na solução de crimes de violência doméstica, como a delegada Júlia Teresa Souza Leite.

O senador ainda está finalizando um projeto de lei que altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco na criação de soluções para o descarte adequado de garrafas de vidro nas cidades, proposta que deverá ser protocolada nas próximas semanas.

Soraya Thronicke (Podemos)

A senadora é responsável pela autoria conjunta em uma PEC e apresentou nove PLs (Projetos de Leis) neste bimestre inicial. Destes, sete são focados em proteção aos direitos dos animais e prevenção à violência contra animais. Os outros dois, um é focado na proteção à maternidade no âmbito das atividades de pesquisas científicas e o outro busca instituir a obrigatoriedade de relatório anual de diversidade de gênero. “Proteger a maternidade na ciência não é conferir um privilégio, mas sim reconhecer e mitigar uma barreira sistêmica. É uma medida de correção de desigualdade, essencial para que a presença feminina na ciência seja plena e equitativa, do início da carreira à liderança. Ao fazer isso, o Brasil não apenas promove a justiça social, mas também fortalece seu capital humano científico, incentivando a permanência e o pleno desenvolvimento de mulheres que são cruciais para a inovação e o futuro da nação”, justificou.

Além das propostas de autoria individual, esteve presente em oito como autora conjunta. Fez sete requerimentos, com destaque ao pedido de debate sobre feminicídio no Brasil, além de homenagens à figuras públicas de destaque. A professora doutora Tatiana Coelho de Sampaio, por suas pesquisas sobre a polilaminina e tratamento inovador para a paraplegia, foi uma dos homenageados. A pesquisadora também foi homenageada por outros parlamentares.

Tereza Cristina (PP)

Tereza Cristina é a senadora pelo estado a menos tempo presente na Casa de Leis, ocupando uma cadeira no Senado desde 2023 e a única que vai escapar das mãos das eleições em outubro. É presidente do GTMTI (Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas) e vice-presidente na CRE e na FPEMBRAPA (Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Este ano esteve presente como co-autora de uma PEC que propõe a “substituição da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos por uma nova cobrança sobre o faturamento bruto das empresas”, segundo a Agência Senado. Também participou de dois requerimentos focados na homenagem Lucas Pinheiro Braathen, responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Inverno, e na celebração dos 200 anos da Biblioteca e do Arquivo do Senado Federal.

Por Lucas Artur e Brunna Paula

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais