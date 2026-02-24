Mulher aciona polícia após sofrer importunação sexual do primo em Campo Grande

Uma moradora de Campo Grande denunciou o próprio primo por importunação sexual. O homem costumava ir com frequência à residência da família para visitar o tio, pai da vítima, que apresenta problemas de saúde e dificuldades de locomoção.

De acordo com o registro policial, o comportamento inadequado começou por meio de mensagens com conteúdo sexual enviadas pelo suspeito. A mulher afirmou que ignorou as investidas, acreditando que a situação não passaria disso. No entanto, dias depois, o primo foi até a casa sob o pretexto de visitar o familiar e teria avançado contra ela na cozinha, tentando beijá-la à força.

A vítima conseguiu se desvencilhar, expulsou o homem do imóvel e procurou a polícia para formalizar a denúncia. Ela também solicitou medida protetiva para evitar nova aproximação.

A importunação sexual é crime desde 2018 e tipificado pelo Código Penal por meio do Artigo 215-A. A pena varia de um a cinco anos de reclusão.

