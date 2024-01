Sarau na Escola Maestro Frederico Liebermann celebra a Cultura Pantaneira

A Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada na cidade de CAMPO GRANDE – MS, na ultima sexta-feira a oitava edição do Sarau Cultural, um evento que já se tornou tradição na instituição. Este ano, o tema escolhido pela comunidade escolar para inspirar os alunos foi a rica e diversificada Cultura Pantaneira.

O evento contou com sete categorias para o desenvolvimento de pesquisas, produção de trabalhos, exposições e apresentações: Cenário; Música; Teatro; Dança; Cinema, Teledramaturgia e Fotografia; Literatura e Arte. Com meticulosa organização, os estudantes, em seus respectivos períodos de aula (integral e noturno) tiveram a oportunidade de apresentar e expor seus trabalhos, bem como apreciar os que foram desenvolvidos por seus colegas. A jornada cultural foi aberta na quadra de esportes da escola e contou com a participação da equipe pedagógica e de gestão. Em seguida vieram as apresentações culturais: música, dança, declamação de poesia e teatro. Tudo envolvendo e valorizando a cultura e artistas pantaneiros.

Após as apresentações, as salas temáticas abriram suas portas para a exposição dos trabalhos. Os alunos demonstraram sua criatividade e dedicação nas áreas de Cenário, Cinema, Teledramaturgia, Fotografia, Literatura, Arte e até mesmo na categoria de Culinária, que ofereceu aos visitantes um gostinho do Pantanal em forma de saborosas iguarias.

No período integral, os estudantes ainda puderam prestigiar um belíssimo desfile no pátio central evidenciando trajes típicos pantaneiros e modelos inspirados no tema e criados e produzidos por professores, estudantes e funcionários da escola. Este evento não apenas promoveu a criatividade e o conhecimento dos estudantes, mas também fortaleceu os laços da comunidade escolar e destacou a importância da cultura como uma força unificadora e enriquecedora em nosso país.

