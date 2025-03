‘Hoje é dia de homenagear todos os brasileiros que lutaram pela redemocratização do Brasil’, diz Lula

Em suas redes sociais, o presidente destacou a importância deste 15 de março, data que marca os 40 anos do início da redemocratização no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar

“Nestes 40 anos de democracia, apesar de momentos muito difíceis, demos passos importantes para a construção do país que sonhamos. Um país democrático, livre e soberano”, disse Lula em suas redes sociais, neste sábado, 15 de maro, data que marca os 40 anos do início da redemocratização no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar.

“Mais que a posse de um presidente da República, 15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia. O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil”, lembrou Lula.

José Sarney assumiu a presidência da República após o presidente eleito, Tancredo Neves, ter sido hospitalizado para uma intervenção cirúrgica emergencial. Após um mês, com o falecimento de Neves, Sarney foi empossado oficialmente. Desde então, o País vive o maior período democrático, sem rupturas.Ainda em nota, o presidente destacou, as conquistas alcançadas após o fim do regime militar. “Temos enormes desafios pela frente, mas o Brasil é hoje o país que cresce com inclusão social. Que combate a fome e as desigualdades. Que gera empregos, aumenta a renda e melhora a qualidade de vida das famílias. Que cuida de todos, com um olhar especial para quem mais precisa. Sem a democracia, nada disso seria possível. Por isso, é preciso defendê-la todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo”, pontuou.

“É preciso mostrar às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida. Hoje é dia de lembrar e homenagear todos os brasileiros e brasileiras que lutaram pela redemocratização do Brasil. Hoje – e todo dia – é dia de celebrarmos a democracia”, concluiu o presidente Lula.