Mulheres se tornam “donas do próprio destino” em evento temático na Funsat

Na última sexta-feira (14), O movimento foi intenso na Funsat (Fundação Social do Trabalho), que, durante a manhã, realizou um evento inédito sobre empregabilidade e empreendedorismo. Com o título “Mulheres Donas do Próprio Destino”, a edição do Emprega CG homenageou o público feminino com a presença de recrutadores de 20 empresas, 500 vagas exclusivas, além de oficinas de capacitação e uma palestra voltada a Saúde da Mulher.

Estrutura diversificada e presente a população garantida ainda mais neste ano pelo Direto-Presidente da pasta. “Vamos aumentar o número de eventos assim, de ações itinerantes e de capacitação. É um compromisso que abraçamos e fomos solicitados pela prefeita Adriane Lopes”, pontuou João Henrique Bezerra, titular da pasta, pouco antes da chefe do Executivo Municipal falar.

“Neste mês de Março, temos um calendário intenso de eventos temáticos para as mulheres. Porém, não começamos esse trabalho hoje, pois é uma jornada que vem de alguns anos já. Nosso objetivo é que as mulheres consigam ter acesso, não apenas a um emprego, mas a oportunidades de crescimento e renda melhor nos seus lares”, pontuou a prefeita Adriane Lopes na abertura da edição.

Atenta ao discurso, e uma das primeiras a pegar a sua senha, foi Jê Almeida, que veio do bairro Santa Mônica, para a busca de uma contratação na profissão de Serviços Gerais. “Com os RH presentes acho que facilita muito e vim com a esperança de obter um emprego formal. Pretendo concorrer em mais de uma vaga”, falou a candidata, de 43 anos.

Com o objetivo de uma recolocação, o mais rápido possivel, depois de sair do antigo emprego, há três semanas, Hemily Macedo planejou concorrer a vagas de “perfil aberto”, e também a postos que já teve experiência. “Como já trabalhei com auxiliar administrativa, naturalmente é uma função que irei tentar entrevistas. Porém também estou pronta para disputar um espaço nos anúncios que não exigem experiência. Tenho disponibilidade para aprender!”, destacou a candidata de 18 anos, moradora do Campo Nobre.

Mais nova ainda, Suzane Alves, tentou no Emprega CG a estreia no registro da Carteira de Trabalho. “O que eu quero mesmo, é começar como auxiliar administrativa. Pois, trata-se de uma atividade que eu gostaria de aprender como funciona. Também, entendo que seria um passo para depois fazer a Faculdade de Direito e atender empresas”, citou a candidara de 16 anos, do bairro Zé Pereira.

Para Anne Kaory Hanashiro, a ação do Emprega CG cumpriu um papel de conscientização, a um público que sofre com dificuldades no Mercado de Trabalho. “Pra nós a disputa é mais difícil do que para os outros. Sei disso, porque estou buscando trabalho já faz algum tempo e sinto isso diariamente. Às vezes, mesmo com um currículo melhor, a gente perde a vaga para o homem, e ainda tem a história do salário, geralmente ser menor, na mesma função. Temos muito a avançar como sociedade, por isso ações desse propósito têm muita importância”, relatou a moradora do Pioneiros, de 19 anos.

Aprender para viver sob nova influência

Já para Miralva Silva Florentino, o evento significou um momento especial e de transformação. “Tenho 68 anos, mas o o meu espírito é de 18. Quando fiquei sabendo dessa oportunidade fiz questão de comparecer. Como líder comunitária, sempre estou atenta a ganhar conhecimento e além da palestra irei fazer uma das oficinas”, explicou a moradora do Jardim Ouro Fino que integrou a turma da oficina de “Como utilizar as Redes Sociais e o Whatsapp a favor do seu negócio”, ministrada pela representante da rede de comunicação para empreendedoras, “As Femininas”, Rebecca Damasceno.

Planejando, neste ano, abrir a sua própria empresa, Ana Paula de Souza Lara (32 anos), conferiu também vagas de recrutamento em Vendas, atividade que já exerceu, e com a oficina obteve informações para a transição ao empreendedorismo.

“Importante estudar bastante, saber como atuar no Mercado, e aprender até o início do CNPJ. Por enquanto sigo com experiências em vendas, algo que irá me ajudar, juntamente com o que me ensinaram neste evento. Estamos em um momento que o cliente está na compra ao vivo ou tambem pela Internet. Portanto a Funsat está de parabéns pela organização desse balcão de empregos complementado por palestras”, analisou a moradora da Vila Glória, quase vizinha da Fundação.

Relevância de presença, vista ainda por Sônia de Medeiros, de 47 anos. Para dinamizar mais o seu negócio,

, ela priorizou essa agenda, deixando inclusive a sua loja fechada, durante a manhã. “Como as ações vão até o meio dia, e quero participar de tudo que puder, achei melhor. Não é todo dia que terei uma opção assim, por isso é preciso aproveitar. A informação obtida aqui vai ajudar muito no meu brechó”, falou a empreendedora do Jardim Noroeste, uma das 250 pessoas que circularam na Fundação no evento.

