Semana do Artesão 2025 começa na próxima semana; Confira os shows gratuitos com atrações regionais

A 17ª Semana do Artesão, que será realizada de 19 a 25 de março, traz para a população vários shows com atrações regionais para abrilhantar o evento. Tudo com entrada franca.

O primeiro show será no dia 19 de março, quarta-feira, lá no Bioparque Pantanal, na inauguração da primeira filial da Casa do Artesão. Vão se apresentar Fábrica do Som às 10 horas e Evelyn Lechuga, às 11h. O Fábrica do Som é um projeto musical que atua na formação musical de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Fundado em 2010, o projeto oferece aulas de música instrumental, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo, para jovens entre oito e 17 anos residentes nos bairros Parque do Sol, Dom Antônio, José Teruel Filho, Sabiá e outras áreas de Campo Grande. As atividades acontecem no Instituto Misericordes Sicut Pater, com o objetivo de prevenir situações de risco social e proporcionar uma formação cultural e profissional aos participantes.

Formada em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (ano 2010), a cantora Evelyn Lechuga, 26 anos, deu início a sua carreira se apresentando em festivais de música. Em 2003 conquistou o 1º lugar no Festival da Canção, realizado anualmente pelo Colégio Salesiano Dom Bosco em Campo Grande – MS, ocasião em que interpretou a música Porto Solidão, de Jessé.

Logo mais, à noite, na solenidade de abertura da Feira Mãos que Criam, no Armazém Cultural, será a vez do Mestre Cururueiro Sebastião Souza Brandão e seu neto Cururueiro Bruno Santos executarem o Hino de Mato Grosso do Sul. Logo depois haverá show com o grupo Ipê de Serra. O quarteto Ipê da Serra forma a mais nova banda de forró de Campo Grande, com uma proposta diferenciada. O grupo apresenta um trabalho que mistura ritmos nordestinos como o forró, xote e baião, com versões de clássicos da MPB. Além disso, já está em planejamento gravar um trabalho incluindo suas composições autorais.

No dia 20 de março, quinta-feira, apresentam-se Maria Claudia e Marcos Mendes, às 19 horas, no Armazém Cultural. Maria Claudia e Marcos Mendes formam um duo respeitado e aclamado no cenário musical do Mato Grosso do Sul há mais de três décadas. A voz cativante e expressiva de Maria Claudia se une à habilidade virtuosística de Marcos Mendes no violão, formando um trabalho criativo que harmoniza técnica e emoção. O repertório do duo é uma celebração da riqueza da Música Popular Brasileira, explorando também outras expressões poéticas regionais, em uma fusão única de ritmos e melodias. Com talento e profissionalismo, a dupla vem se destacando cada vez mais no cenário musical brasileiro, conquistando um público fiel e orgânico.

Na sexta-feira, 21, é a vez de Marta Cel, às 19 horas, no Armazém Cultural. Marta, conhecida por sua fusão de ritmos do samba e MPB, impressiona com sua presença de palco magnética e sua voz que transmite paixão e profundidade. Suas apresentações são uma imersão na cultura afro-brasileira, valorizando a rica herança musical do país.

No sábado, 22, durante o Café na Praça, na Morada dos Baís, vai se apresentar Jota Trio, às 9 horas, e à noite, no Armazém Cultural, sobe ao palco a banda MaracuJah, às 19 horas. Jota Trio é um trio de jazz e Bossa Nova, no formato de trio com baixo acústico,voz, piano e bateria. O repertório é composto por clássicos do jazz e Bossa Nova. A banda Maracujah surgiu em 2019 como objetivo de explorar o melhor do reggae, reunindo o que há de melhor na eclética bagagem musical de seus integrantes.

No domingo, 23, haverá uma o espetáculo infantil “O Grande Salto”, às 17 horas. “O Grande Salto” é um espetáculo de trampolim acrobático cheio de risadas e grandes saltos com tombos e cambalhotas. Sendo um trabalho do artista João Rocha, que traz para a Semana do Artesão o risco do circo e o riso do palhaço.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

