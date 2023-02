Herculano Borges assume a diretoria da Fundesporte

O cargo de diretor da Fundação de Desposto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), agora é do ex-deputado estadual Herculano Borges.

Eduardo Riedel já havia anunciado a ida de Borges para a pasta até então administrada por Silvio Lobo que também permanecerá no governo, porém agora nomeado com CCA-05 na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, que também abriga a Fundesporte.

No final do ano, Herculano em seu último discurso agradeceu a oportunidade na assembleia e fez um breve relato de sua trajetória na vida política e se despediu falando que tinha fé e aguardaria os próximos caminhos.

Agora, ele tem a missão de dar continuidade aos projetos esportivos de excelência implantados pelo Governo de Mato Grosso do Sul nos últimos anos, ampliando o acesso da população a essas políticas públicas para o esporte, além de seguir a linha de um estado inclusivo, próspero, verde e digital buscada pela atual gestão.

“Fico feliz em poder retornar à minha origem. Sou profissional de Educação Física e trabalhei no esporte a vida toda. No Legislativo, também fui um soldado do esporte e, agora, no Poder Executivo, o desafio é muito grande”, enfatiza Herculano.

Ele completa ainda que o objetivo de seu trabalho é que anseios da comunidade esportiva sejam colocados em prática e que Mato Grosso do Sul assuma, a cada ano, ainda mais protagonismo no cenário esportivo nacional.

Herculano é formado em educação fisica, pos-graduado em treinamento desportivo e professor universitário. Já foi técnico da seleção de futsal do Estado e pretende trabalhar o esporte em diversas áreas.

