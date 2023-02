Cafeteria une café e antiquário em espaço afetivo no centro da Capital

“Temos uma proposta de fazer com que seja um espaço primeiro de memórias, de recordações”. É assim que Leda Ribeiro, uma das sócias e proprietárias do Café Doce Lembrança descreve o espaço.

Localizada na rua Dom Aquino, 2055, o Café Doce Lembrança surge em Campo Grande com uma proposta diferenciada: combina cafeteria com antiquário, um tipo de comércio que vende artigos antigos, como livros, móveis e obras de arte.

Ao chegar no espaço, é possível fazer uma viagem no tempo: móveis, artigos de cozinha, brinquedos e obras de arte são inseridos em um ambiente aconchegante, com música suave e um cardápio com diversas opções de café e doces.

A parceria foi firmada em 2019, e conta com três sócios, Elton Borges, Leda Ribeiro e Amanda Barzotto, todos da área da comunicação, mas que se encontraram em meio ao café e aos móveis raros.

“Eu sou jornalista, eu fui professora de jornalismo também, na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), na UNIDERP e na Unaes. O Elton foi meu aluno de jornalismo na UCDB. Só que daí, paralelamente, ele tinha montado uma loja de restauração de móveis antigos, e tinha loja lá no Jardim dos Estados, na rua Alagoas. Um dia sugeriram para ele ‘faz uma coisa diferente, monta alguma coisa a mais junto com a loja’. E eu tenho uma empresa de máquinas de café, aí ele me procurou, querendo mais informações sobre máquinas de café, tudo mais; a intenção era montar tipo uma loja de bolos, nem era fazer uma cafeteria. E aí quando eu fui conhecer o espaço, eu falei assim, ‘nossa, o espaço é lindo, tem móveis, tinha as mesinhas, daria uma cafeteria charmosa, muito linda”, conta Leda.

A partir de então a ideia estava formada e professora e aluno, que são amigos, dessa vez se tornam sócios. O processo de montagem da cafeteria começou em 2019, com estrutura de decoração, cardápio, tudo como eles queriam. Porém, a algumas semanas da inauguração, eles foram surpreendidos, como explica Leda.

“A nossa previsão era inaugurar no final de março 2020. Uma semana antes da gente inaugurar, o lockdown fechou tudo, logo quando a gente conseguiu treinar os funcionários, deixar tudo pronto, cardápio pronto, tudo certinho. Tínhamos comprado os produtos, comprado um monte de coisa. Teve lockdown a gente só ficou olhando pras paredes e não podia abrir. E teve muita perda, a gente ficou do aluguel por quase um ano sem faturamento nenhum, perdemos tudo que havíamos comprado de produtos perecíveis para abertura, porque tudo tinha prazo de validade. Conseguimos abrir em agosto de 2020 quando deu uma amenizada pandemia, na rua Alagoas, 955, que era o endereço antigo.

Leda relata que o espaço anterior possuía aproximadamente 30 m² e contava com apenas quatro mesas, mas que mesmo assim foi possível realizar até casamentos no local.

E como um golpe de sorte, Leda encontrou o espaço que procurava, na rua Dom Aquino e mais uma sócia, a sobrinha Amanda Barzotto, em um momento em que o caixa do estabelecimento estava em defasagem. “Ela entrou com capital que deu pra gente fazer um upgrade. Fizemos uma reforma, como por exemplo, a decoração do teto não existia aqui nesse prédio, ele era todo branco por dentro”.



Memórias

Os itens do Café são doados, trazidos de casa e principalmente garimpados, tanto aqui quanto em outros estados do Brasil. Emocionada, Leda comenta que um de seus itens preferidos na cafeteria são as fotos dos pais, quando crianças, penduradas em quadros logo na entrada.

“O meu item preferido aqui são duas fotos, que são do meu pai e da minha mãe. Eram duas fotos pequenininhas, eu mandei ampliar, a gente colocou na moldura antiga; é minha mãe quando era pequena, acho que ela tinha um um ano e meio naquela foto e meu pai também com uns dois anos. Infelizmente nenhum dos dois está mais aqui com a gente. Eu fiz [a foto] realmente pra colocar aqui na cafeteria. O meu pai ainda chegou a conhecer a cafeteria antiga. Mas assim, pouco tempo depois ele teve um um problema de saúde e faleceu, então quando ele conheceu só tinha a foto da minha mãe; aí depois complementei”.

Já para Amanda, o destaque fica por conta de uma escultura do artista inglês Peter Burke. “Uma coisa que eu gosto muito, não é afetiva, mas estética: eu adoro aquela escultura que está ali na frente, no canto. Ela é de um arquiteto inglês, é muito bonita. É uma das peças mais fotografadas aqui da cafeteria. Ela é uma escultura que está à venda e ela está aqui dentro em consignação. Então, alguns objetos que não correm o risco de quebrar, aceitamos que fiquem aqui em consignação. Essa é de um casal que mora em Portugal, eles vieram um tempo para o Brasil e quando foram voltar, estava difícil levar essa escultura, porque ela era pesada pra levar, então ela foi deixada aqui. É a primeira vez que tem a obra desse artista no Brasil. É do Peter Burke, um artista inglês, que faz, geralmente, esculturas gigantes. E é fantástico, tem obra dele espalhada pela Europa inteira. Então, é uma honra. A gente chegou a emprestar essa escultura para a última edição da ‘Casa Cor’, para compor um dos ambientes”.

Cardápio e novidades

Além de um vasto cardápio, que conta com diversos cafés, gelados e quentes, a Doce Lembrança oferece diversos tipos de doces e salgados. Também há opções de cardápios sazonais, criados para comemorações especiais, sendo o mais novo o de Carnaval. Elas ainda relatam que os dois carros chefes do café são o drink Tropical, feito com café e laranja e a Torta de Maçã, que é vendida inteira ou por pedaços.

E ainda vem novidade por aí: Leda explica que planeja servir pratos feitos no café. “A nossa ideia é fazer um almoço executivo todo dia com pratos feitos, vai ter o prato do dia e mais duas opções de pratos que seriam pratos mais afetivos. Tipo caseirinho, arroz, feijão, batata frita, um bifinho, uma saladinha gostosa ou o fit, que seria só salada com grelhado”.

As opções de cardápio também devem se estender em breve, com itens que contemplam os veganos e clientes que possuem algum tipo de restrição alimentar. “Já conversei com uma pessoa, e ela está fazendo opções de cardápio vegano. E já provei algumas coisas e tudo é muito bom!”, finaliza Leda.

Serviço

O Café Doce Lembrança fica localizado na rua Dom Aquino, 2055. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 14h às 18h. Você também pode acompanhar o instagram, @docelembrancacg

