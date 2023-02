Jovem foge de atiradores, mas é executado nas Moreninhas

Gabriel Jordão Silva, de 23 anos, foi morto a tiros no bairro Moreninha III, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira. De acordo com informações policiais, três atiradores perseguiram o jovem e efetuaram diversos disparos.

Os autores do crimes estavam em um veículo e perseguiu Gabriel até a rua Baguari, onde foi alvejado. O rapaz morreu no quintal da residência de sua vizinha. Vizinhos contam que ouviram mais de 10 tiros.

Como o portão da casa estava trancado, a vítima entrou na residência de vizinhos, que viram as marcas de tiro e gotas de sangue, e iniciaram o chamado para o Corpo de Bombeiros, a Polícia e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações da equipe policial do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar), o jovem tinha diversos disparos no corpo e o motivo do assassinato seria dívidas com traficantes.

Gabriel tinha várias passagens criminais e, recentemente, teve alta médica de um hospital após sofrer outra tentativa de morte, onde estava acompanhado por um amigo que morreu na ocasião.

Ainda segundo informações dos policiais, o Gabriel já tinha passagens por estupro, ocorrido em janeiro de 2020, quanto tinha 14 anos, e de furto de uma moto em frente ao Shopping Campo Grande.

