Haddad defende reforma do Imposto de Renda e crédito mais barato para trabalhadores; Lula projeta crescimento da economia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo nesta segunda-feira (7) para que os trabalhadores se mobilizem em favor da aprovação da reforma do Imposto de Renda no Congresso Nacional. Segundo ele, a proposta enviada pelo governo poderá representar, na prática, um “décimo quarto salário” para quem ganha até R$ 5 mil, ao isentá-los do tributo.

“Todo mundo que ganha mais de dois salários mínimos paga Imposto de Renda. Nós mandamos um projeto para que quem ganha até R$ 5 mil deixe de pagar. Quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil vai pagar menos”, explicou o ministro durante evento em Cajamar (SP), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad destacou que a medida não trará impacto fiscal, desde que o Congresso aprove o texto original, que prevê alíquota de até 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 1,2 milhão. Segundo o ministro, cerca de 141 mil brasileiros que atualmente não pagam imposto passariam a contribuir, possibilitando a redução de carga tributária para 15 milhões de pessoas.

Crédito consignado mais barato

O ministro também anunciou uma nova linha de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, com juros reduzidos por conta da garantia do desconto em folha. Segundo Haddad, os bancos públicos já oferecem taxas de até 2,5% ao mês, e a entrada da iniciativa privada poderá baixar os valores ainda mais.

“Em vez de se endividar com juros abusivos, o trabalhador vai trocar sua dívida mais cara por uma mais barata. A prestação pode cair pela metade”, afirmou.

O presidente Lula reforçou o discurso, destacando que a medida busca aumentar a circulação de dinheiro e aquecer a economia:

“Se você renegocia sua dívida e paga metade do que pagava, sobra dinheiro. A pessoa vai no mercado, na loja, no shopping. O comércio se movimenta, gera emprego. A indústria volta a produzir. Isso é crescimento econômico.”

Mercado Livre investirá R$ 34 bilhões e contratará 14 mil pessoas

Durante o evento, o diretor executivo do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, anunciou o maior investimento da história da empresa no país: serão R$ 34 bilhões em 2025, além da contratação de 14 mil novos trabalhadores com carteira assinada. Com isso, o quadro de funcionários da companhia chegará a 50 mil no Brasil — país que representa 55% do mercado da empresa.

Segundo Yunes, mais de 1 milhão de famílias brasileiras têm mais da metade da renda vinda direta ou indiretamente da plataforma, que pagou R$ 5 bilhões em tributos ao país no último ano.

Ministros reforçam discurso de reconstrução econômica

O evento contou ainda com falas dos ministros Márcio França (Empreendedorismo) e Luiz Marinho (Trabalho). Ambos destacaram que o crescimento econômico não está atrelado apenas ao agronegócio, mas também ao varejo, indústria e setor de serviços.

Marinho ressaltou que o país está em um processo de reconstrução econômica e que, desde o início do atual governo, 3,7 milhões de empregos com carteira assinada foram gerados, sem contar os milhões de microempreendedores.

Reservas garantem estabilidade diante de instabilidades globais

Lula também reafirmou que o Brasil está preparado para resistir a pressões externas, como as recentes medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas a produtos brasileiros. O presidente afirmou que o país possui reservas internacionais de cerca de US$ 350 bilhões, o que garante “tranquilidade” para enfrentar qualquer instabilidade.

“Mesmo o presidente Trump falando o que quiser, o Brasil está seguro. Nós pagamos a dívida externa, criamos reservas de US$ 370 bilhões. Isso segura este país contra qualquer crise”, declarou Lula.

Segundo dados do Banco Central, as reservas internacionais somavam US$ 338,6 bilhões na última sexta-feira (7), mas considerando leilões compromissados, o valor real disponível chega a US$ 355,6 bilhões.

Lula projeta economia em alta em 2025

Ao comentar os investimentos anunciados pelo Mercado Livre, o presidente Lula disse acreditar que a economia brasileira vai crescer mais do que o previsto em 2025, impulsionada por políticas de estímulo ao crédito, ao consumo e à geração de empregos.

“A economia vai surpreender. Porque quem discute economia muitas vezes não conhece o impacto do microcrédito nas mãos de milhões de brasileiros”, finalizou o presidente.

Com informações da Agência Brasil

