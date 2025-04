Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

O óleo e água

Algumas alianças firmadas com o único objetivo de vencer (ou impedir que alguém vença) uma determinada eleição podem provocar fissuras que, com as intempéries políticas, acabam por se transformar em verdadeiras voçorocas em composições futuras. Um exemplo disso pode estar acontecendo entre o grupo até aqui liderado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja e o atual Eduardo Riedel e o PT, cuja aproximação foi importante na reeleição de Reinaldo e na chegada de Riedel ao Parque dos Poderes.

No pleito de 2026, a aliança que até hoje rende cargos ao PT na administração estadual começa a ficar cada vez mais desgastada e, no último fim de semana, teve no apoio de Riedel a proposta de anistia para os golpistas de 8 de janeiro, talvez seu último ato. Nem mesmo o deputado federal Vander Loubet terá argumentos para defender a manutenção desta “parceria” com os ainda tucanos que estão cada vez mais bolsonaristas.

Cisma

Eduardo Riedel, comandou a vitória do vereador douradense Daniel Júnior na disputa pelo comando da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UVMS). Tudo estaria tranquilo se o derrotado não fosse Jeovani Vieira dos Santos, vereador de Jateí e apadrinhado de Rainaldo Azambuja e também filiado ao PSDB, que, com apoio de Azambuja presidiu a entidade por 12 anos.

Na mira

O ex-deputado e atual secretário de Governo do Estado, Eduardo Rocha, começa a ficar numa posição desconfortável na administração estadual. É que sua esposa, a ministra Simone Tebet, sempre que pode ataca Jair Bolsonaro e a turma da direita, recentemente ela e o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira trocaram declarações bem ásperas.

Nelsinho

O senador Nelsinho Trad (PSD) ainda tenta uma vaga na cota de candidaturas de direita na disputa por uma vagas ao Senado. Ele estaria aguardando que ainda esteja valendo o convite feito pela senadora Tereza Cristina para sua filiação ao PP. Tornando-se progressista ele acredita que pode entrar forte na briga.

Antecipação

O rompimento do PT com o Governo Riedel que estava previsto para julho, pode ser antecipada, pois há um temor que de que se isso não acontecer antes da eleição para o novo diretório. O temor é que esse debate possa prejudicar o projeto de Vander Loubet em presidir o partido, pois ele sempre foi o maior defensor desse alinhamento com o PSDB.

Animado

Um dos mais animados com o resultado da pesquisa Datafolha que apresenta um crescimento da aprovação do Governo Lula foi o ex-deputado federal, Fábio Trad que tem seu nome cogitado para ser o candidato do PT ao Governo do Estado. Ele chegou a postar nas redes sociais prevendo uma evolução desta aprovação para esta reta final da administra federal.

Nova CPI

Já está em andamento a solicitação para a instalação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Desta vez o alvo é a situação da Santa Casa o pedido de assinaturas pelo vereador Rafael Tavares deve começar nesta semana.

Meninos eu vi

O ex-vereador Edson Shimabukuro logo na sua primeira campanha eleitoral, enfrentou dificuldades com muitos eleitores que não sabiam pronunciar direito o seu sobrenome, situação que o deixou com medo de perder votos e o levou a adotar um apelido que o acompanhou por muitos anos: My Bodi. Ao justificar, ele disse.

– A voz do povo fala mais alto e conta mais votos.

Frase

“Considero necessário aprovar uma anistia”

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais