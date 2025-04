Nove em cada dez brasileiros têm acesso à telefonia móvel, aponta Anatel

O acesso à telefonia móvel já alcança nove em cada dez brasileiros, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O índice reflete os avanços nas políticas públicas implementadas pelo Ministério das Comunicações, que vêm fortalecendo a infraestrutura digital em todo o território nacional.

Entre os principais destaques, está a expansão da internet banda larga de qualidade, que tem desempenhado papel fundamental na inclusão digital de milhões de brasileiros. A ampliação da conectividade é considerada estratégica para promover o desenvolvimento econômico, social e educacional do país.

O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, celebrou os resultados, mas ressaltou que o desafio ainda continua para alcançar as regiões mais remotas.

“É algo que a gente tem que comemorar, mas sabendo também que temos um grande desafio pela frente. Esses 7% da população que ainda não têm acesso são nossa prioridade. Trabalhamos todos os dias para garantir que ninguém fique para trás”, destacou Tercius.

Segundo ele, o objetivo agora é evoluir em indicadores de conectividade significativa, que incluem letramento digital, qualidade do serviço, dispositivos adequados e segurança na navegação.

Expansão estrutural

O levantamento mostra ainda que mais de 4,3 mil municípios já contam com infraestrutura de fibra óptica, elevando a velocidade, estabilidade e eficiência energética da conexão em diversas regiões.

Outro marco importante é a chegada do 5G a 1,3 mil municípios, como parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A meta do governo federal é implantar o 5G em todos os 5,5 mil municípios brasileiros. Paralelamente, o Novo PAC também prevê a expansão do 4G para 6,8 mil distritos, vilas e áreas rurais, ampliando ainda mais o alcance da conectividade.

Grande parte da população conectada atualmente vive nas capitais e regiões metropolitanas, mas o governo reforça que os investimentos continuarão sendo direcionados para reduzir as desigualdades regionais e garantir acesso à comunicação digital para todos os brasileiros.

