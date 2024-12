Haddad anuncia acordo entre Lula, Pacheco e Lira sobre emendas e destaca avanços políticos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na segunda-feira (9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegaram a um acordo sobre as emendas parlamentares, atendendo às demandas do Legislativo.

Durante conversa com jornalistas na saída do ministério, Haddad destacou que o entendimento é um marco para avançar em pautas estratégicas. “Temos a chance de terminar o ano com conquistas importantes. Firmamos o acordo com a União Europeia e estamos em condições de votar a reforma tributária depois de 40 anos de espera”, disse.

Haddad enfatizou que o trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo e Judiciário é essencial para reorganizar as finanças públicas e superar o clima de desconfiança que se instalou nos últimos meses. “Precisamos nos coordenar para atingir os objetivos. Isso não pode ser tarefa de um ministério ou apenas do governo, mas uma associação em torno dessa finalidade”, afirmou.

O ministro também comentou as preocupações do PT em relação às mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC), incluídas no pacote fiscal. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, declarou que pretende dialogar com o governo sobre as alterações propostas.

Haddad minimizou a resistência, dizendo que as conversas com a bancada petista já estão em andamento e que os pontos de preocupação estão sendo esclarecidos. Ele descreveu as medidas de corte como “coisas razoáveis” dentro do esforço fiscal do governo.

Com o acordo firmado, o governo espera destravar pautas prioritárias como a reforma tributária, considerada um avanço histórico após décadas de discussões. O entendimento também fortalece a relação entre os poderes, criando um ambiente político mais estável para enfrentar os desafios econômicos do país.

Com informações do SBT News

