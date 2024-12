Com repasse de R$ 32 milhões, Governo anuncia 13° parcela para 79 hospitais de MS

O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou o repasse da 13° parcela aos hospitais que mantém contratualização com o Estado. Esta medida representa o valor de R$ 32,3 milhões e vai beneficiar 79 hospitais, de 67 municípios.

O recurso estará disponível para os hospitais na próxima sexta-feira (13). “Dia de festa para saúde, importante celebrar estas conquistas. Fazer esta equação foi um grande desafio, fizemos este esforço concentrado para viabilizar esta 13° parcela. Um recurso que vai ajudar todo mundo a fechar o ano com mais tranquilidade”, afirmou o governador.

Esta iniciativa do Governo do Estado vai auxiliar e contribuir para que as unidades possam pagar as despesas de décimo terceiro salário com os funcionários, assim como outros gastos de custeio, compra de medicamentos ou conta em aberto. Estes hospitais filantrópicos são essenciais para o trabalho da rede de saúde pública.

“Esta gestão estadual sempre teve um olhar especial e diferenciado aos hospitais. Somos sempre ouvidos e recebidos muito bem aqui no Governo do Estado. Houve um esforço do governador para nos atender com esta parcela extra. Esta ajuda é um alívio para todos, pois temos muitas demandas e sempre estamos correndo atrás. O nosso sentimento é de agradecimento”, afirmou Marco Calderon, presidente da FEHBESUL (Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas e Beneficentes de MS).

Os hospitais filantrópicos representam 42% dos hospitais do Mato Grosso do Sul, 55% dos leitos clínicos e cirúrgicos, 48% dos leitos de UTI e 64% das cirurgias realizadas no Estado. São atendimentos de média e alta complexidade, com destaque para áreas como oncologia, cardiologia, assim como materno-infantil.

“Assim a gente cumpre nossa missão, de favorecer o financiamento da saúde hospitalar. Eles prestam um serviço de referência, principalmente de média e alta complexidade. Um recurso financeiro que vem em boa hora. Mantemos o compromisso de garantir estes recursos extras, que vão ajudar muito neste final do ano”, explicou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

A solenidade ocorreu no Gabinete do Receptivo do Governo do Estado, com a presença de representantes de vários hospitais contemplados com esta ajuda. Também estiveram presentes o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, e a secretária-adjunta da Saúde, Crhistinne Maymone.

Com Gov MS

