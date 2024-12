Com meta de R$ 1,1 milhão, Campanha Nome Limpo traz alívio para inadimplentes em Campo Grande

Ação oferece condições especiais como parcelamento em até 36 vezes e descontos de até 80%

Uma demissão inesperada, anos de tentativas frustradas de negociação e a emoção de, finalmente, resolver uma dívida que parecia interminável. Essas são algumas das histórias que emergem da Campanha Nome Limpo, que está ajudando moradores de Campo Grande a renegociar contas atrasadas e recuperar o equilíbrio financeiro.

Promovida pela ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), em parceria com a Energisa, a ação vai até sexta-feira (13), oferecendo condições especiais como parcelamento em até 36 vezes e descontos de até 80%. As condições são válidas para clientes que tenham ao menos uma fatura vencida.

Lucas Rafael, de 21 anos, foi um dos primeiros a aproveitar a oportunidade. À reportagem, ele conta que, após perder o emprego, acumulou dois meses de contas em atraso, o que prejudicou até seus estudos na faculdade. “Tive que priorizar outras coisas e atrasar mensalidades. Agora, com essa negociação, vai ser mais fácil me reorganizar”, conta aliviado.

Já Ângelo Valdacini, de 67 anos, traz a perspectiva de um empresário cuja dívida se acumulava desde 2021 devido a um erro no repasse de titularidade de uma conta. “O protesto interfere demais na nossa vida comercial. Com essa negociação, vou poder acertar o cartório e colocar tudo nos eixos novamente”, relata, após conseguir um desconto significativo e opções de parcelamento que cabem no orçamento.

Para Lourdes Lenz, de 56 anos, a solução chegou acompanhada de lágrimas de alívio. Após quatro anos tentando negociar sem sucesso diretamente com a concessionária, ela encontrou na campanha uma proposta viável. “O valor da entrada era sempre muito alto. Aqui, consegui uma negociação com parcelas de 200 reais. Agora, vou poder limpar meu nome e comprar coisas básicas que precisava há tempos”, disse emocionada.

A gerente comercial da ACICG, Paola Nogueira, explicou que a iniciativa da campanha foi planejada para facilitar o contato direto entre consumidores e empresas credoras. Segundo ela, a lista de inadimplentes foi fornecida pelas próprias empresas participantes, possibilitando uma abordagem direcionada e efetiva para solucionar os débitos.

“Convidamos consumidores inadimplentes para regularizarem suas dívidas por meio de audiências de conciliação, que ocorrem de forma online. Essas sessões contam com um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que auxilia na condução de um acordo entre o representante da empresa e o cliente”.

O impacto da inadimplência

Segundo Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa em Mato Grosso do Sul, a empresa tem como meta renegociar R$ 1,1 milhão em dívidas durante a campanha. O aumento da inadimplência, explica ele, é especialmente comum no último trimestre do ano, quando o consumo de energia cresce devido ao calor intenso e às férias escolares.

Ortiz ressalta que a inadimplência não impacta apenas os consumidores, mas também a operação da empresa, que precisa repassar valores aos setores de transmissão e encargos, mesmo sem o pagamento dos clientes.

“Por isso, ações como esta são fundamentais para aliviar o impacto e ajudar os consumidores a regularizarem sua situação. Nosso objetivo com esta edição é alcançar resultados equivalentes ao ano passado, onde conseguimos cumprir a meta de renegociação”.

Esta é a 4ª edição para quitar dívidas com 11 empresas de Campo Grande, Naviraí, Três Lagoas, Eldorado e Água Clara, como faculdades, autoescola e lojas do varejo. A campanha de maneira online começou no dia 4 de novembro. O atendimento presencial, para quitar dívidas com a Energisa, ocorre na sede da ACICG, na Rua 15 de Novembro, 390, das 8h às 17h, até sexta-feira.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram